Comentarista da ESPN detona Fagner: 'Jogador 007, tem licença para bater'

O comentarista Rodrigo Bueno, da ESPN, disparou fortes críticas ao lateral corintiano Fagner durante o programa F90 desta segunda (15).

O que aconteceu

Bueno fez uma analogia com a franquia 007 e o personagem James Bond para dizer que o jogador do Corinthians tem "licença para bater" no futebol brasileiro. Além do nome 'Licença para Matar' do filme lançado em 1989, a referência utilizada por ele foi a permissão cedida aos agentes britânicos nas obras.

O comentarista se mostrou indignado por Fagner não ter sido expulso após entrada dura em Zaracho no jogo contra o Atlético-MG. Bueno criticou que o lateral do Alvinegro paulista, diferentemente de outros jogadores que pegam "fama de violento", continua se livrando de cartões vermelhos após faltas duras recorrentes.

Estabeleci a categoria jogador 007 para o Fagner. O 007 tem licença para matar, e no futebol brasileiro o Fagner tem licença para bater. Que ele é violento, que ele é viril demais, que ele perde a noção em vários lances a gente já cansou de falar, mas eu não me lembro na história do futebol mundial um jogador que era para ser expulso tantas vezes e não foi. Tem jogador que já é até marcado, que são expulsos muitas vezes de forma injusta porque pegou a fama de violento, tem juiz que já chega amarelando.

O Fagner quase todo mês tem programa discutindo a maldade dele, a entrada dura, desleal, e aí pensa que os árbitros estão ouvindo isso e agora o Fagner está complicado, no próximo jogo na primeira entradinha já , mas não. É impressionante. O Battaglia não era para ser expulso e foi por uma faltinha, e o Fagner, que fez uma faltona, não foi expulso. É um absurdo Eu não consigo entender. É o jogador 007, tem licença para bater. E não acontece nada! Rodrigo Bueno, no F90

