Com presença de estrelas, Memorial Tênis Brasileiro empossa primeira diretoria; veja detalhes

Com a presença de estrelas como Thomaz Koch, Luiz Mattar, Patrícia Medrado e Carlos Kirmayr, o Memorial Tênis Brasileiro empossou no último sábado sua primeira diretoria, em evento no Club Athletico Paulistano, um dos berços do tênis nacional. Dez presidentes de federações estaduais de tênis também estiveram no evento.

"Além da proposta tão importante de recuperar e preservar a centenária e tão rica história do tênis brasileiro, a chegada do Memorial também tem o grande mérito de reunir tanta gente de peso em torno de um projeto", destacou Koch, presidente de honra do MTB, referindo-se ao apoio de mais de 350 colaboradores voluntários, entre jogadores, técnicos, árbitros e dirigentes.

Koch também falou em nome do vice de honra, José Edison Mandarino - seu eterno parceiro de Copa Davis. Hoje, José Edison vive na Espanha e não pôde comparecer ao evento por motivos de saúde.

A assembleia deu posse à diretoria eleita, formada pelo presidente e idealizador do Memorial, Walmor Elias, os vices José Nilton Dalcim e Patrícia Medrado, e os diretores Ivo Simon, Gilmar Machado, Carlos Omaki, Roberto Carvalhaes, Ricardo Bernd e Suzana Procópio de Carvalho.

Paulo Cleto, Mattar e Kirmayr (sentados), e Thomaz Koch (em pé).

"Num mundo tão globalizado e de informações instantâneas, é essencial a existência do MTB como fonte fidedigna de informações, apuradas e revisadas com a precisão necessária", disse Medrado.

Também foram empossados os três curadores, que darão a linha de orientação da biblioteca, do museu e do Hall da Fama - cargos que passam a ser ocupados por Luiz Mattar, Carlos Alberto Kirmayr e Paulo Cleto. "É muito especial termos enfim o Hall da Fama do tênis brasileiro, como existe em praticamente todos os grandes centros do mundo. É um resgate fundamental da história", afirmou Mattar.

O Memorial foi idealizado e criado por Walmor Elias, ex presidente da Federação Gaúcha e da Confederação Brasileira, no dia 9 de junho de 2023, após 11 anos de estudos. Pesquisador e historiador, ele reúne o maior acervo do esporte no país.

"Todos nós acreditamos estar se realizando um sonho", observou Elias. "Temos a partir de agora um imenso trabalho a fazer e o maciço apoio que o MTB recebeu será decisivo para a concretização de cada etapa. Já estamos preparando um grande evento em junho, de primeiro aniversário, quando deveremos ter a presença de Edison Mandarino", finalizou.