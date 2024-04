CBF divulga data e horário do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), anunciou que o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil ocorrerá na próxima quarta-feira, às 14h30 (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O evento terá transmissão ao vivo da CBF TV.

Os 32 times classificados para esta fase serão divididos em dois potes, com base em sua classificação no ranking nacional de clubes. Os times de um pote enfrentarão os de outro, com a ordem dos mandos de campo também a ser sorteada.

No dia 17 de abril, às 14h30, a sorte será lançada para os 32 classificados para a Terceira Fase da #CopaBetanoDoBrasil! ?? pic.twitter.com/jz8Ta30UoY ? Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) April 15, 2024

Águia de Marabá, Amazonas, América-RN, Atlético-GO, Bahia, Botafogo-SP, Brusque, Corinthians, CRB, Criciúma, Cuiabá, Fortaleza, Internacional, Juventude, Operário, Sampaio Corrêa, Sousa-PB, Sport, Vasco e Ypiranga-RS garantiram a classificação para a terceira fase após vencerem seus duelos das duas primeiras eliminatórias.

Estes times se juntam aos clubes que chegam da Libertadores: Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. Athletico-PR, por conta do Brasileirão de 2023, Ceará, campeão da Copa do Nordeste, Goiás, campeão da Copa Verde, e Vitória, campeão da Série B, também estão com vaga garantida.

Confira a divisão dos potes

Pote 1: Atlético-GO, Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Bragantino, Ceará, Corinthians, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras e São Paulo.

Pote 2: Águia de Marabá, Amazonas, América-RN, Botafogo-SP, Brusque, CRB, Criciúma, Goiás, Juventude, Operário, Sampaio Corrêa, Sousa-PB, Sport, Vasco, Vitória e Ypiranga.