Bahia x Fluminense: veja onde assistir, prováveis escalações e informações do jogo pelo Brasileirão

O Fluminense não tem tempo para lamentar o empate com o Red Bull Bragantino, no Maracanã, no sábado, e vai em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o Tricolor carioca visita o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela segunda rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).

Onde assistir: O confronto terá transmissão do canal pago SporTV e também do Premiere, no pay-per-view.

A estreia do Flu teve bons momentos, como o primeiro tempo, em que criou boas chances de gol, mas também deixou uma grande preocupação. O Tricolor carioca sofreu pelo alto - levou dois gols de cabeça contra o Red Bull Bragantino. É um ponto que o técnico Fernando Diniz precisa ajustar.

"Para evitar gol de cabeça, a primeira coisa que você tem de fazer é evitar bola parada e cruzamento e depois ter uma área bem preenchida e estar muito atento para que os gols não saiam", declarou Diniz após o empate com o time paulista.

Fluminense x Bahia: ???????? ?? ? Brasileirão | 29ª Rodada

? 10/10/2012

?? Bahia 0x2 Fluminense

?? Bruno pic.twitter.com/QXXT9r5Exc ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 15, 2024

Diniz pode ganhar reforços para o duelo com o Bahia. O zagueiro Manoel, o meia Renato Augusto e o atacante Keno iniciaram, na última sexta-feira, o processo de transição e estão mais perto do retorno. Por outro lado, o zagueiro Felipe Melo e o lateral esquerdo Marcelo devem ser poupados.

O Tricolor baiano mira a recuperação no Brasileirão e também afastar as críticas. O Bahia perdeu para o Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio, no último sábado, na estreia no torneio nacional. Além disso, o vice para o rival Vitória, no Campeonato Baiano, ainda martela.

Na derrota para o Inter, o técnico Rogério Ceni apontou falta de concentração do Bahia, que saiu na frente no Beira-Rio. O time levou gol após cobrança de lateral e depois de escanteio.

No sábado, Cauly, desgastado, começou no banco. Contra o Fluminense, a tendência é que o meia, um dos destaques do time do Bahia, volte ao time titular.

?? Com visita de Dorival Junior, técnico da seleção brasileira, elenco trabalha para o jogo de amanhã. #BBMP #PaixãoQueVibra pic.twitter.com/MRXU7u7upa ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 15, 2024

FICHA TÉCNICA



BAHIA X FLUMINENSE

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)



Data: 16 de abril de 2024, terça-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: João Vitor Gobi (SP)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP)



VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Kanu, Cuesta e Rezende; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Luciano Juba (Biel) e Thaciano.



Técnico: Rogério Ceni.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Martinelli e Diogo Barbosa; André, Lima, Ganso e Arias; Marquinhos e Cano.



Técnico: Fernando Diniz