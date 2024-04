Atletismo Brasil terá 90 atletas no Ibero-Americano de Cuiabá

O Atletismo Brasil terá 90 atletas (45 no feminino e 45 no masculino) na disputa do Campeonato Ibero-Americano de Atletismo de 2024, na pista do Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá, de 10 a 12 de maio. A competição será transmitida ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil, por meio do YouTube do Time Brasil.

O Ibero-Americano reúne a cada dois anos países ibero-americanos, incluindo também Andorra e países africanos onde a língua oficial é o espanhol ou o português. Um total de 25 nações já se inscreveram.

A convocação da seleção brasileira foi realizada nesta segunda-feira pelo presidente do Conselho de Administração da CBAt Wlamir Motta Campos.

"Esta seleção reúne atletas olímpicos, medalhistas em Mundiais e universidades e os que participam de um Ibero pela primeira vez, o que mostra a força de nosso atletismo", disse Wlamir.

Será a primeira vez que o Centro Oeste recebe a competição. Em anos anteriores, já ocorreu em Manaus-1990, Rio-2000, São Paulo-2014 e Rio-2016, a qual foi pré-olímpica, assim como será a de Cuiabá.

Conheça a seleção brasileira no Ibero-Americano 2024

Feminino



Lorraine Barbosa Martins (EC Pinheiros-SP) - 100 m - 200 m - 4×100 m



Vitória Cristina Silva Rosa (Pinheiros-SP) - 100 m - 4×100 m



Gabriela Silva Mourão (Pinheiros-SP) - 4×100 m



Gabriela Aline Grunow (IABC/FMEBC-SC) - 4×100 m



Ana Carolina de Jesus Azevedo (Pinheiros-SP) - 200 m - 4×100 m



Anny Caroline de Bassi (IABC/FMEBC-SC) - 400 m - 4×100 m - 4×400 m



Tiffani Beatriz Marinho (Orcampi-SP) - 400 m - 4×400 m



Maria Victoria Belo de Sena (FUNDACTE-SP) - 4×400 m



Tábata Vitorino de Carvalho (IABC/FMEBC-SC) - 4x400m



Jainy Suelen dos Santos Barreto (IEMA-SP) - 4×400 m



Letícia Maria Nonato Lima (Praia Clube-Exército-Futel) - 4×400 m



Flávia Maria de Lima (FECAM/ASSERCAM) - 800 m



July Ferreira da Silva (Praia Clube-Exército-Futel-MG) - 1.500 m



Jaqueline Beatriz Weber (Praia Clube-Exército-Futel-MG) - 800 m - 1.500 m



Luísa de Souza Giampaoli (ANR-Ijuí/Atletismo-RS) - 3.000 m



Mirelle Leite da Silva (Pinheiros-SP) - 3.000 m



Simone Ponte Ferraz (APA/SECEL Jaraguá do Sul-SC) - 5.000 m - 3.000 m com obstáculos



Jenifer do Nascimento Silva (Pinheiros-SP) - 5.000 m



Amanda Aparecida de Oliveira (Elite Runners-RJ) - 10 km corrida de rua



Nubia de Oliveira Silva (Instituto EAF- Jaguarari-BA) - 10 km corrida de rua



Tatiane Raquel da Silva (Pinheiros-SP) - 3.000m com obstáculos



Ketiley Batista (ASPMP-SP) - 100 m com barreiras



Vitória Sena Batista Alves (Praia Clube-Exército-Futel) - 100 m com barreiras



Chayenne Pereira da Silva (Pinheiros-SP) - 400 m com barreiras



Marlene Ewellyn Silva dos Santos (Orcampi-SP) - 400 m com barreiras



Valdileia Martins (Orcampi-SP) - Salto em altura



Maria Eduarda Ferreira Barbosa (Praia Clube-Exército- Futel-MG) - Salto em altura



Juliana De Menis Campos (Praia Clube-Exército-Futel-MG) - Salto com vara



Beatriz Benjamin Chagas (Pinheiros-SP) - Salto com vara



Eliane Martins (Pinheiros-SP) - Salto em distância



Lissandra Maysa Campos (Instituto Vicente Lenílson-IVL-MT) - Salto em distância



Gabriele Sousa dos Santos (Pinheiros-SP) - Salto triplo



Regiclecia Candido da Silva (ADC São Bernardo-SP) - Salto triplo



Ana Caroline Miguel da Silva (Praia Clube-Exército-Futel-MG) - Arremesso do peso



Livia Avancini (IPEC Londrina FEL-PR) - Arremesso do peso



Izabela Rodrigues da Silva (IEMA-SP) - Lançamento do disco



Andressa Oliveira de Morais (Pinheiros-SP) - Lançamento do disco



Mariana Grasielly Marcelino (AABB-Atletismo Cascavel-PR) - Lançamento do martelo



Mveh Viviane Jeane de Dieu Gracielle (Sogipa-RS) - Lançamento do martelo



Jucilene Sales de Lima (IEMA-SP) - Lançamento do dardo



Laila Ferrer e Silva (Praia Clube-Exército- Futel-MG) - Lançamento do dardo



Tamara Alexandrino de Sousa (Praia Clube-Exército- Futel-MG) - Heptatlo



Paloma Dias Cardoso (Orcampi-SP) - Heptatlo



Gabriela de Souza Muniz (CASO-DF) - 20 km marcha atlética



Mayara Luize Vicentainer (IABC/FMEBC-SC) - 20 km marcha atlética

Masculino



Erik Felipe Barbosa Cardoso (SESI- SP) - 100 m - 4×100 m



Felipe Bardi dos Santos (SESI-SP) - 100 m - 4×100 m



Paulo André Camilo de Oliveira (CAES-ES) - 4×100 m



Rodrigo Pereira do Nascimento (Pinheiros-SP) - 4×100 m



Gabriel Aparecido dos Santos Garcia (Pinheiros-SP) - 4×100 m



Renan Correa de Lima Gallina (AA Maringá-PR) - 200 m - 4×100 m



Jorge Henrique da Costa Vides (Pinheiros-SP) - 200 m



Matheus Lima Da Silva (Pinheiros-SP) - 400 m - 400 m com barreiras - 4×400 m



Lucas da Silva Carvalho (Pinheiros-SP) - 400 m - 4×400 m



Lucas Conceição Vilar (SESI-SP) - 4×400 m



Maxsuel dos Santos Santana (Luasa Sports-SP) - 4×400 m



Vitor Hugo de Miranda (Orcampi-SP) - 4×400 m



Tiago Lemes da Silva (Praia Clube-Exército-Futel-MG) - 4×400 m



Eduardo Ribeiro Moreira (Pinheiros-SP) - 800 m



Jânio Marcos Gonçalves Varjão (Barra do Garças-MT) - 800 m



Guilherme Kurtz (Praia Clube-Exército-Futel-MG) - 1.500 m - 3.000 m



Thiago do Rosário André (Orcampi-SP) - 1.500 m



Edimar Ferreira de Lira Souza (Centro de Formação de Atletas-PB) - 3.000 m



Altobeli Santos da Silva (Pinheiros-SP) - 5.000 m - 3.000 m com obstáculos



Wendell Jeronimo Souza (ACORR-MT) - 5.000 m - 10 km corrida de rua



Fábio Jesus Correia (Ki Atleta Associação Esportiva-SP) - 10 km Corrida de Rua



Walace Evangelista Caldas (LIFE SJB-SP) - 3.000m com obstáculos



Rafael Pereira (AABLU-SC) - 110 m com barreiras



Eduardo de Deus (Praia Clube-Exército-Futel-MG) - 110 m com barreiras



Marcio Soares Teles (Orcampi-SP) - 400 m com barreiras



Fernando Carvalho Ferreira (IEMA-SP) - Salto em altura



Thiago Júlio Alfano Moura (Pinheiros-SP) - Salto em altura



Andreas Lothar Uber Kreiss (APA/SECEL Jaraguá do Sul-SC) - Salto com vara



Lucas Alisson Pedro (Pinheiros-SP) - Salto com vara



Gabriel Luiz Boza (Praia Clube-Exército-Futel-MG) - Salto em distância



Lucas Marcelino dos Santos (Pinheiros-SP) - Salto em distância



Almir Cunha dos Santos (Sogipa-RS) - Salto triplo



Kauam Kamal Aleixo Bento (Praia Grande Vôlei-SP) - Salto triplo



Darlan Romani (Praia Clube-Exército-Futel-MG) - Arremesso do peso



Welington Silva Morais (Pinheiros-SP) - Arremesso do peso



Douglas Júnior dos Reis (IEMA-SP) - Lançamento do disco



Wellinton Fernandes da Cruz Filho (UCA-SC) - Lançamento do disco



Allan da Silva Wolski (Pinheiros-SP) - Lançamento do martelo



Alencar Chagas Pereira (AABB-Atletismo Cascavel-PR) - Lançamento do martelo



Pedro Henrique Nunes Rodrigues (Endurance Sports-AM) - Lançamento do Dardo



Luiz Maurício Dias da Silva (Praia Clube-Exército-Futel-MG) - Lançamento do dardo



Felipe Vinicius dos Santos (Pinheiros-SP) - Decatlo



Pedro de Oliveira (Praia Clube-Exército-Futel-MG) - Decatlo



Max Batista Goncalves dos Santos (CASO-DF) - 20 km marcha atlética



Matheus Gabriel de Liz Correa (AABLU-SC) - 20 km marcha atlética