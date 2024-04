Athletic Bilbao anuncia aposentadoria de Raúl García ao final da temporada

O Athletic Bilbao anunciou nesta segunda-feira que o meio-campista Raúl García, de 37 anos, irá se aposentar ao final da temporada europeia. O comunicado veio uma semana após a conquista da Copa do Rei, nos pênaltis, contra o Mallorca, principal título do espanhol pelo clube.

Na equipe basca, Raúl García disputou 356 jogos, marcou 83 gols, distribuiu 40 assistências e encerrou sua passagem como uma lenda do clube. Além da Copa do Rei, que não era conquistada pelo Bilbao há 40 anos, ele também ganhou a Supercopa da Espanha, em 2021, contra o Barcelona.

"Para o Athletic Club é uma verdadeira honra que um jogador de futebol do seu enorme calibre tenha completado quase uma década com as nossas cores", disse o Athletic Bilbao em nota oficial.

Raúl García também foi um grande nome do Atlético de Madrid, onde ganhou uma Liga Europa (2009/10), duas Supercopa Europeia (2010/11 e 2012/13), uma Copa do Rei (2012/13) e um Campeonato Espanhol, em 2013/14. O atleta era uma peça importante na equipe comandada pelo técnico argentino Diego Simeone e foi titular durante as conquistas. Pelos Colchoneros, ele realizou, ao todo, 325 partidas, balançou as redes 45 vezes e deu 23 passes para gol.

O espanhol jogou ainda pelo Osasuna, clube em que foi revelado. Por lá, fez mais de 100 partidas e se tornou uma das maiores revelações da história do time.

Raúl García encerra sua carreira como o terceiro jogador com mais partidas disputadas em LaLiga, com 602 jogos, atrás apenas de Andoni Zubizarreta e Joaquín Sánchez, ambos com 622.