Após vitória contra o Bahia, Internacional inicia preparação para enfrentar o Palmeiras

O Internacional iniciou nesta segunda-feira, no CT Parque Gigante, a preparação para o duelo contra o Palmeiras, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Arena Barueri a partir das 20h (de Brasília) desta quarta-feira.

Na estreia do Brasileirão, a equipe gaúcha venceu o Bahia, de virada, por 2 a 1, no Beira-Rio. Wesley e Fernando marcaram os gols da vitória colorada.

No treino desta segunda-feira, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Bahia correram em volta do campo, enquanto o restante do elenco realizou atividades com bola.

A comissão técnica de Eduardo Coudet e os atletas voltam aos trabalhos nesta terça-feira, novamente no CT Parque Gigante. No período da noite, a delegação embarca para São Paulo para o duelo contra o Palmeiras.