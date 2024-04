Após protestos de jogadoras, Kleiton Lima é afastado do cargo de treinador do Santos feminino

Após protestos de jogadoras do Santos e de outros times, o clube paulista anunciou o afastamento do técnico Kleiton Lima, o qual comandava a equipe feminina. Seu retorno não gerou boa repercussão, já que foi acusado de assédio pelo elenco no fim do ano passado. Assim, o Santos confirmou que Wesley Otoni assumirá interinamente o cargo de técnico das Sereias da Vila.

Na quinta rodada do Campeonato Brasileiro feminino, a qual teve início na noite da última sexta-feira, ocorreram protestos contrários ao Kleiton Silva, começando no confronto entre Palmeiras e Avaí Kindermann, no qual as atletas das duas equipes colocaram a mão na boca durante o hino nacional. Depois, elas tiraram uma foto juntas repetindo o gesto e com Letícia e Siméia, que utilizam a camisa 19 do Palestra e do time catarinense, de costas.

Já no confronto contra as Sereias da Vila, as jogadoras do Corinthians utilizaram da mesma ação na exibição do hino nacional. O que voltou a acontecer durante a comemoração do primeiro gol corintiano. Por fim, o Cruzeiro feminino também protestou, desta vez com um vídeo reforçando "o seu compromisso no combate à violência contra a mulher".

"Para preservar sua família, sua integridade e o próprio Santos Futebol Clube, Kleiton Lima solicitou hoje afastamento do cargo de técnico das Sereias da Vila. Por se tratar de uma decisão pessoal, o Santos Futebol Clube aceitou o pedido e reiterou sua confiança de que o assunto seja definitivamente encerrado.



Desde a sua contratação, o treinador vem sofrendo críticas e nos últimos dias até ameaças de morte em razão das acusações feitas no ano passado".

Mesmo convicto de que não cometeu nenhum dos atos pelos quais é acusado, Kleiton Lima entendeu que seu pedido de afastamento é a melhor opção para preservar todas as partes".

Wesly Otoni assumirá interinamente o cargo de técnico das Sereias da Vila.

Santos Futebol Clube"

Kleiton, que comandou a equipe somente na derrota contra o Corinthians na última sexta-feira, havia retornado ao Santos após a demissão de Bruno Silva devido a um começo ruim no Brasileirão. Atualmente, a equipe ocupa a 12ª colocação no Brasileirão, com apenas quatro pontos somados em cinco jogos.