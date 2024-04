VP do Grêmio detona árbitro por não dar pênalti contra o Vasco: 'Vergonha'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, protestou contra a arbitragem na derrota deste domingo, para o Vasco, por 2 a 1, em São Januário. O principal motivo foi um pênalti não marcado pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza, ainda no primeiro tempo, mesmo após intervenção do VAR. O árbitro interpretou que a mão de Lucas Piton na bola, durante uma disputa com Diego Costa na área, não foi intencional.

"Lamento ter que estar aqui falando sobre esse assunto. Mas não poderia deixar de estar aqui falando em nome do Grêmio, de uma delegação de 50 pessoas que deixou suas famílias e trabalhou sério, em nome de 9 milhões de torcedores que presenciaram essa vergonha que aconteceu em São Januário. É mais uma vez uma vergonha. É um dia triste para o futebol brasileiro", disse o dirigente gremista.

Tocou na mão. E a interpretação? "Estou incrédulo. A maior prova disso é o silêncio que o estádio ficou quando o árbitro foi ao VAR".

Memória de 2023. "O lance que o Flávio protagonizou hoje supera o lance do Yuri Alberto (jogo contra o Corinthians) no ano passado, que tirou o campeonato do Grêmio. Porque os dois pontos que o Grêmio deixou na mesa ali foram os dois que faltaram para o Grêmio ser campeão. Esse ponto de hoje eu não sei se vai fazer falta. Mas não pode acontecer".

Papel do VAR. "O lance é pior porque o VAR tenta salvar o árbitro. Porque primeiro ele viu um pênalti que não existiu e depois não viu um toque que 20 mil pessoas viram".

Reclamação na CBF. "A gente vai protocolar requerimento em nome do Grêmio. A gente toma as atitudes, mas vamos ser duros desta vez. A gente fica muito triste. Não vamos pertirmir que esse tipo de coisa aconteça com o Grêmio. Para mim, é uma grande tristeza para o futebol brasileiro".