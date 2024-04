Villarreal marca nos acréscimos e fica no empate com o Athletic Bilbao pelo Espanhol

Neste domingo, Athletic Bilbao e Villarreal se enfrentaram no Estádio de San Mamés, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Com gols de Sancet, para os mandantes, e Parejo, para os visitantes, o jogo terminou empatado em 1 a 1.

Com o empate, o Athletic Bilbao chegou aos 57 pontos e ocupa a quinta colocação. Já o Villarreal soma 39 pontos e aparece momentaneamente em nono lugar.

O próximo compromisso do Athletico Bilbao será na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), contra o Granada, pelo Campeonato Espanhol. O Villarreal, por sua vez, enfrentará o Almería no domingo, às 11h15, pelo mesmo torneio.

Após o primeiro tempo terminar em 0 a 0, o Villarreal ganhou um problema logo no minuto inicial da segunda etapa. Santi Comesaña chegou atrasado e acertou um pisão em Prados. Perto do lance, o juiz apresentou o segundo amarelo ao meia, que acabou sendo expulso.

Aproveitando a vantagem numérica, o Bilbao abriu o placar aos 20 minutos. Villalibre cruzou para área e encontrou Guruzeta, que ajeitou de cabeça para Sancet bater de primeira para o fundo das redes.

Quando o jogo já parecia estar definido, o arbitro, com ajuda do VAR, marcou pênalti para o Villarreal nos acréscimos, mais precisamente aos 46 minutos. Baena tentou a finalização, mas a bola acabou tocando no braço de Yuri. Na cobrança, Parejo empatou o jogo.

Veja outros resultados do Campeonato Espanhol deste domingo

Las Palmas 0 x 2 Sevilla



Granada 2 x 0 Alavés