Sem muitos problemas, São Paulo vence o Botafogo pelo Brasileirão feminino

O São Paulo recebeu o Botafogo neste domingo, em Cotia, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Com gols de Mariana Santos, Ariel e Rafa Mineira, o Tricolor venceu por 3 a 0.

Com a vitória, o Tricolor alcançou os 11 pontos e aparece na segunda colocação do campeonato. O Glorioso, por sua vez, segue com cinco pontos e está em 11º lugar.

O próximo compromisso do São Paulo será sábado, às 15h (de Brasília), diante do Real Brasília, fora de casa, pelo Brasileirão Feminino. O Botafogo volta a campo no mesmo dia e horário, mas para o clássico contra o Fluminense, também fora de casa.

O jogo

O São Paulo abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Ariel Godoi recebeu pela esquerda, cortou para o meio e encontrou Mariana Santos dentro da área. A camisa 25 bateu de primeira para o fundo do gol.

O segundo gol saiu poucos minutos depois, aos 21. Ariel arrancou pelo meio e chutou de fora da área no canto esquerdo da goleira Michelle, que até encostou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Aos nove minutos da segunda etapa, o São Paulo ampliou a vantagem. A bola sobrou com Dudinha pela ponta esquerda, que cruzou rasteiro para trás e viu Rafa Mineira chegar batendo para o gol. O chute ainda desviou nas defensoras e não deu chances de defesa para Michelle.