São Paulo vence Botafogo sem sustos no Brasileirão Feminino

São Paulo e Botafogo se enfrentaram hoje (14) na 5ª rodada do Brasileirão Feminino, com vitória tricolor por 3 a 0. O jogo foi no Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel.

Como foi o jogo

As autoras dos gols foram Mariana Santos, Ariel Godoi e Rafa Mineira. O Tricolor conquistou sua terceira vitória no campeonato e está na vice-liderança.

O Botafogo amargou sua segunda derrota. O time carioca ocupa a 10ª colocação na tabela.

Na próxima rodada, o São Paulo joga contra o Real Brasília fora de casa no sábado (20).

O Botafogo tem o clássico contra o Fluminense nas Laranjeiras também no sábado (20).

Gols e destaques

1x0. Mariana Santos abriu o marcador com 16 minutos de jogo com assistência de Ariel Godoi.

2x0. Pouco tempo depois, aos 22, Ariel Godoi ampliou com um belo chute de longe.

3x0. O terceiro e último gol do São Paulo foi no segundo tempo. Rafa Mineira fechou o placar aos 9 minutos com gol de dentro da área.