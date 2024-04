Santos apresenta novos uniformes para a temporada de 2024; veja detalhes

O Santos e a Umbro anunciaram neste domingo, data em que o clube completa 112 anos de história, os novos uniformes para a temporada de 2024. Os modelos homenageiam a Vila Belmiro, casa do Peixe.

A camisa 1, como manda a tradição, segue inteiramente branca. Na parte da frente do manto, há uma grande imagem da Vila Belmiro em marca d'água. As mangas e as laterais levam detalhes do estádio do Alvinegro.

O preto e o branco formam o uniforme 2, sendo colocados nas tradicionais listras verticais, e contam com um detalhe em dourado na gola. As listras pretas, de forma minimalista, trazem elementos gráficos da Vila Belmiro, que também aparece nas mangas. Os nomes e a numeração dos atletas também estão na cor dourada.

Camisa 2 também traz menção à Vila Belmiro Imagem: Divulgação/Santos FC

Além dos uniformes dos jogadores de linha, o Santos também lançou os modelos que serão usados pelos goleiros. As camisas variam nas cores azul-marinho, amarelo e cinza.

A parte inferior das camisas traz a frase "A Vila mais famosa do mundo", além de um patch e um desenho em homenagem ao clube. O patch está na cor preta na camisa 1, e na cor dourada na camisa 2.

Os uniformes estarão disponíveis para pré-venda a partir deste domingo, nos sites do clube e da Umbro, com modelos de jogador e torcedor nos gêneros masculino, feminino e infantil.