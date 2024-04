Poatan quer aproveitar UFC ao máximo e busca nova luta ainda em 2024

O brasileiro Alex Poatan, campeão meio-pesado do UFC, falou ao UOL que pretende aproveitar ao máximo sua carreira no UFC enquanto ainda pode competir em alto nível. Aos 36 anos, o lutador busca uma nova luta ainda em 2024 e mantém viva a esperança de competir no UFC 301, em maio, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu?

Alex Poatan não tem preferência por quem será seu próximo adversário no UFC, e diz querer aproveitar o tempo de carreira que ainda tem dentro do octógono.

Não tenho nenhum adversário em mente. Eu sou um lutador, vou lutar com quem me colocarem para lutar, não escolho categoria. Tenho 36 anos de idade, não sei quanto tempo mais eu tenho como lutador. Então quero aproveitar ao máximo. Alex Poatan

O paulista voltou a pedir para competir no UFC do Rio no mês de maio, na categoria peso-pesado: "se não der, gostaria de dar uma descansada. Não sei quando vou lutar de novo, mas não quero demorar muito. Minha ideia é fazer duas lutas este ano"

Poatan comentou que repetiu o meme do influencer Khaby Lame por ter se sentido desrespeitado por Jamahal Hill no UFC 300: "quando me tratam com respeito, eu trato com respeito, se não dou o troco"

Alex Poatan no UFC

Poatan estreou no UFC 268, em 2021, pela categoria peso médio. Ele conquistou o cinturão em 2022 ao bater Israel Adesanya, mas perdeu a revanche para o adversário no ano seguinte.

Ele mudou para a categoria meio-pesado em abril de 2023, conquistando o cinturão da categoria em novembro vencendo o tcheco Jiri Prochazka por nocaute técnico.

Alex soma oito lutas no UFC desde sua estreia, com sete vitórias e uma derrota no período.