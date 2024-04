Pisou na bola: Vasco reencontra Soteldo após polêmica e confusão em 2023

Do UOL, no RIo de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS)

Vasco e Grêmio se enfrentam na primeira rodada do Brasileiro, em novo embate entre jogadores do time cruz-maltino e Soteldo, após rusgas em 2023 e provocações que ecoam até hoje.

O que aconteceu

A "briga" aconteceu no ano passado, quando Soteldo ainda estava no Santos. No jogo na Vila Belmiro, no segundo turno, ele subiu na bola quando o Peixe já vencia a partida, que terminou 4 a 1.

Os jogadores cruz-maltinos não gostaram e recordaram o gesto posteriormente. Na última rodada, o Vasco se livrou da queda e o Santos acabou rebaixado.

Ainda em campo, os atacantes Vegetti e Rossi subiram na bola, em tom de deboche. Em um vídeo em rede social, Medel falou: "Que suba na bola agora, otário".

"Não acredito que aquilo que ele fez contra nós, que estávamos em um momento delicado, acrescentou alguma coisa. Quando atingimos o objetivo foi mais uma coisa interna do grupo, relembrando o caminho que passamos até chegar ali. Acabou tomando uma forma maior do que realmente foi para o nosso grupo o que fizemos ali no campo. Mas todos sabemos que o Soteldo é um grande jogador, um craque", disse Vegetti, em entrevista ao UOL em dezembro.

Soteldo deixou o Santos

Após o rebaixamento, o Santos viu a necessidade de reformular o elenco. Entre as despedidas, teve a de Soteldo.

O venezuelano era um desejo antigo do Grêmio e chegou para preencher uma lacuna no ataque. O contrato é por empréstimo de uma temporada.

A oportunidade reflete desejo do técnico Renato Gaúcho, que nunca escondeu a admiração por Soteldo. O apreço se dá por esta ousadia, a capacidade de provocar o adversário, características que Renato também tinha quando jogador.

Depois de um início empolgante, o venezuelano ficou fora de jogos decisivos no Gauchão em razão de uma lesão. Atualmente é reserva de Gustavo Nunes e Pavón, no trio de ataque que se completa com Diego Costa.

Gesto melou negociação de Rossi

O atacante Rossi esteve na mira do Santos recentemente. O jogador não vem tendo muitas chances no time cruz-maltino na atual temporada.

A negociação não foi à frente. Um dos pontos foi a rejeição que o nome gerou junto à torcida, justamente pelo ato de ter subido na bola no ano passado.