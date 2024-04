Patati e Kelly Chiavaro visitam Memorial das Conquistas para celebrar aniversário do Santos

O atacante Wesley Patati, da equipe masculina, e a goleira Kelly Chiavaro, das Sereias da Vila, visitaram neste domingo o Memorial das Conquistas, na Vila Belmiro, para celebrar os 112 anos de história do Santos.

Contratada neste ano, Kelly exaltou a grandeza do Santos na história do futebol mundial. A italiana, nascida no Canadá, chegou ao Peixe após passagens por Flamengo e Botafogo. Ela também defendeu o AS Blainville, do Canadá, o Maccabi Emek Hefer, de Israel, e o Napoli, da Itália.

"O Memorial das Conquistas do Santos mostra como esse clube é gigante no Mundo inteiro. Me sinto muito feliz e orgulhosa por vestir e representar esse clube tão importante para a história do futebol. Parabéns ao Santos pelos seus 112 anos", disse Kelly.

Estádio Urbano Caldeira, a nossa Vila Belmiro. Um Templo, um Alçapão. A nossa casa eternizada no novo #MantoSagrado do Peixão! ?? @UmbroBrasil pic.twitter.com/kP6aLR1kMf ? Santos FC (@SantosFC) April 14, 2024

Patati, formado nas categorias de base do Peixe, revelou que é uma honra poder defender o clube. O atacante, de 21 anos, soma 21 jogos no profissional e possui contrato com o Santos até setembro de 2026.

"Visitar o Memorial das Conquistas do Santos é sempre bom, né? Rever a história do Santos, e saber que posso fazer parte disso e ter uma foto minha ao lado de uma taça, medalha... Parabéns pelos seus 112 anos de história. É sempre uma honra vestir esse manto", comentou Patati.