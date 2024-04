Notas do jogo: Weverton brilha em vitória do Palmeiras; veja Footstats

Weverton foi o melhor da partida no triunfo do Palmeiras sobre o Vitória por 1 a 0, no Barradão, na estreia do Campeonato Brasileiro, de acordo com a plataforma Footstats. O goleiro, que fez duas defesas importantes no primeiro tempo, obteve a nota 8,0. O zagueiro Camutanga foi o melhor do lado do Vitória, com a nota 6,7.

Notas do Palmeiras

Weverton: 8,0

Mayke: 5,8

Luan: 6,8

Murilo: 6,5

Vanderlan: 4,5

Gabriel Menino: 5,7

Richard Ríos: 6,5

Raphael Veiga: 5,0

Estevão: 5,3

Rony: 6,0

Endrick: 5,7

(Fabinho): 5,5

(Flaco López): 5,3

(Luís Guilherme): 5,6

(Lázaro): 6,1

(Naves): 5,4

Notas do Vitória