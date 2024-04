Nocaute brutal e celebração mostram que até humilde Poatan vê o óbvio

Imagem: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Do UOL, em Las Vegas (EUA)

Se fosse para escolher qual o principal companheiro em sua ascensão no MMA, Alex Poatan facilmente poderia dizer que foi a humildade.

O jeito pacato, de raros momentos de provocação e muito respeito aos adversários, dificilmente se descolará do campeão, muito apegado às suas origens e passado de dificuldades.

Mas nem essa constante capacidade de lidar contra a soberba faz com que o campeão dos meio pesados do UFC deixe de enxergar a realidade: não há adversários ao seu nível na categoria, e pensar em desafios "diferentes" é quase um pensamento automático.

A cena de comemoração imitando o criador de conteúdo Khaby Lame é sintomática: Poatan faz parecer fácil o que não é. O nocaute brutal de esquerda levou à lona um duríssimo Jamahal Hill, que tinha apenas uma derrota em 14 lutas e um cartel recheado de nocautes por uma mão pesadíssima.

Mas não deu nem para ter emoção. Tanto que instantes depois da vitória, Poatan já lançou que pensa em se aventurar, por pelo menos uma luta, na categoria dos pesados.

Plano que apresenta alguns riscos em meio a possíveis benefícios, como salientou o companheiro Diego Ribas. Poatan, no entanto, viverá assim os próximos tempos: rumores e especulações de duelos que tenham algum caráter de dificuldade maior do que os contra oponentes que já varreu em sua categoria.

Não faltará imaginação dos fãs para sugerir as famosas super lutas, assim chamadas quando há duelos de campeão de categorias diferentes.

Uma trilogia e ponto final para desempate na rivalidade contra Israel Adesanya é o mais óbvio. Mas o caminho dos dois agora parece estar em rotas diferentes, vide que se Poatan planeja subir de peso, a diferença para o nigeriano seria de duas categorias. Não parece ser o caso, pelo menos para o curto prazo.

Uma histórica luta contra Jon Jones nos pesados seria o maior card do UFC em muitos anos. Mas também parece algo inviável, por algumas questões. O americano e o brasileiro demonstraram certa aproximação recentemente, em uma relação que inviabiliza o duelo.

Sem contar que os planos de Jones no mundo da luta são sempre desconhecidos. Hora para, hora volta?e não parece, na reta final da carreira, querer se expor a ter a primeira verdadeira derrota em seu currículo — só tem uma por desclassificação por aplicar golpes ilegais em Matt Hamill, em 2009.

Agora resta criatividade e capacidade de boas conexões para os matchmakers armarem lutas de apelo e que tenham algum grau de dificuldade para o brasileiro. A começar por seu inusitado pedido de estar presente no card do Rio de Janeiro, em menos de um mês.

"Não importa quem venha agora, foi tudo dentro do planejado e saio sem lesão. Vamos ver se vou lutar no Brasil, e eu quero fazer uma luta no peso pesado", declarou logo após a vitória de ontem (13). Agora é esperar o que vem pela frente.