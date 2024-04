No campo e fora: Brabas do Corinthians voltam a fazer história com protesto

O Corinthians feminino segue assumindo protagonismo no futebol brasileiro tanto dentro quanto fora de campo.

Time com destaque

As Brabas realizaram protesto contra Kleiton Lima, técnico recontratado pelo Santos mesmo sendo acusado de assédio por 19 atletas, antes e durante a vitória da última sexta (12). As jogadores levaram as mãos à boca e às orelhas durante a execução do hino nacional e na comemoração de gol, em um recado direto para quem não está ouvindo ou se cala diante das denúncias.

As corintianas já haviam feito um manifesto contra a violência de gênero no ano passado, quando Cuca foi contratado para comandar a equipe masculina. Elas compartilharam uma mensagem ressaltando o compromisso com o lema "Respeita as mina" e endossaram as críticas que culminaram na saída do treinador.

Jogadoras do Corinthians protestam em jogo contra o Santos, pelo Brasileiro feminino Imagem: Rodrigo Gazzanel/Corinthians

O engajamento do time feminino com bandeiras extracampo vem se somando à hegemonia criada por elas no esporte. Só no ano passado, a equipe conquistou os quatro títulos que disputou: Brasileiro, Paulista, Libertadores e Supercopa.

As Brabas conquistaram 18 taças desde 2016, ano em que o clube reativou a modalidade. Foram quatro Paulistas (2019, 2020, 2021 e 2023), cinco Brasileiros (2018, 2020, 2021, 2022 e 2023), quatro Libertadores (2017, 2019, 2021 e 2023), uma Copa do Brasil (2016), três Supercopas do Brasil (2022, 2023 e 2024) e uma Copa Paulista (2022).

O Corinthians feminino tem em 2024 a missão de manter o protagonismo após as saídas do técnico Arthur Elias e da diretoria Cris Gambaré para a seleção brasileira. O início sob o comando de Lucas Piccinato vem dando bons sinais, já que a equipe tem uma campanha com 100% de aproveitamento após oito jogos.