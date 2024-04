'Não sou mentiroso', diz Tite sobre disputar todos os títulos no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico Tite, do Flamengo, voltou a tocar no assunto que gerou muita repercussão durante a semana: a declaração de que era "humanamente impossível" disputar os títulos do Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores. O treinador destacou sua sinceridade ao dizer que "não é mentiroso", mas avaliou que algumas pessoas não o entenderam ou não quiseram o entender:

Talvez tenha me faltado um complemento. Talvez algumas pessoas não comprenderam, talvez outras não fizeram questão de compreender. Talvez! Todos os campeonatos nós trabalhamos, treinamos, para conquistar tudo. E eu, como torcedor, também gostaria que meu time conquistasse tudo, mas eu não sou mentiroso. Muito difícil fazer essas conquistas. Se é para fazer média, eu não vou fazer isso. Vamos lutar? Claro que vamos, mas calma. Um pouco de discernimento, de coerência e sensatez

Tite

"O objetivo do clube está acima dos individuais. Tenho 30 anos como técnico, sei da minha escala de hierarquia. O que for melhor para o clube, vamos fazer. Vamos lutar por tudo. Fui campeão do mundo perdendo o Brasileiro, fui campeão da Libertadores perdendo o Paulista, e eu queria ganhar tudo. Eu não gosto de dar bala Juquinha, fazer média, não é meu modelo, minha forma. A maior satisfação nossa é ver o torcedor feliz. Talvez alguns entendam e talvez alguns outros não façam questão de entender", complementou.

Veja outros tópicos

Arbitragem: "Vi todos os lances agora. Foram corretas (as marcações da arbitragem). Com exceção que eu não vi, que foi da ofensa (de Jair Ventura ao árbitro), um jogo acidentado muito difícil de apitar. Porém, das decisões das quais eu vi pegando as imagens, elas foram corretas, a favor e contra".

Gramado do Serra Dourada: "O gramado dá para ser melhor para ter um espetáculo melhor. Não dá para ter um Serra Dourada... Faz tempo, mas eu joguei aqui. Serra Dourada era um prazer vir aqui. Agora a bola pipoca, e a qualidade do jogo ele te trava mais".

Revolta com expulsão de Jair Ventura: "Eu falei que o árbitro tem que ter um pouco mais de sensibilidade de administrar algumas situações. Porém, eu também tenho que falar a verdade, que o árbitro falou que ele foi ofendido e aí é justificado. O Jair (Ventura) pode falar mais a respeito. Se fosse só por um momento de reclamação eu poderia externar para ter um pouco mais de calma e conduzir, mas aí teve um outro incidente".

Está satisfeito na temporada?: "Cereja de bolo acontece quando o bolo está pronto. Final do ano eu te respondo, porque essa construção de equipe e performance demanda um tempo. E vai, porque também temos o objetivo de crescer e consolidar".