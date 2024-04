Lesionado, Lucas Moura defende permanência de Carpini no São Paulo: "Tem todo nosso apoio"

No último sábado, o São Paulo foi derrotado, no Morumbi, por 2 a 1, pelo Fortaleza, em estreia no Campeonato Brasileiro. Lucas Moura, que trata lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, esteve no estádio para assistir ao duelo. Após o jogo, em entrevista à rádio Energia 97, o camisa 7 saiu em defesa do treinador Thiago Carpini, muito criticado, mas ressaltou que o torcedor tem todo o direito de reclamar.

"Cara, ele é o nosso treinador e vai ter todo nosso apoio enquanto estiver aqui no São Paulo. Como eu falei, o primeiro tempo e o segundo tempo, o jogo em sim foi muito bom, mas tem que fazer gol, fomos punidos por conta disso. E o torcedor tem todo o direito de cobrar, teve uma boa parte também que apoiou, que cantou o tempo todo. Então é assim, torcedor tem todo direito paga ingresso, eles estão no direito deles. Mas, a gente segue no nosso trabalho, o único jeito é seguir trabalhando porque já tem outro jogo na quarta-feira e a gente tem que tá preparado", afirmou.

Lucas citou cilma ruim após a derrota, porém mencionou que a equipe, apesar do revés, teve uma 'performance positiva' na estreia do campeonato nacional.

"Clima muito ruim, né? Um pouco de decepção pelo o que a gente apresentou. Acho que foi um primeiro tempo muito bom da nossa equipe, acho que a gente dominou praticamente o jogo, não só o primeiro tempo, mas o segundo também. Acho que eles chegaram duas vezes e fizeram dois gols, mas é o futebol, né? Não adianta a gente dominar o jogo e não matar, não fazer gol. A gente foi punido por conta disso. Eles conseguiram, em dois contra-ataques, fazer dois gols que garantiram a vitória. Mas, acho que a performance foi positiva", disse Lucas.

?? O gol de André Silva#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/ofYgOMZ9z7 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 14, 2024

Longe dos gramados desde o duelo contra o Talleres, na Argentina, pela Libertadores da América, no último dia 4, Lucas Moura detalhou seu estado físico. "Previsão mais umas três semanas, ainda. Foi uma lesão um pouco chata, que demanda, pelo menos, quatro semanas (de tratamento). Já foram nove dias, tratando firme e forte, três períodos praticamente para voltar bem e nunca mais ter isso, se Deus quiser."

Com Thiago Carpini questionado no comando do Tricolor, vários nomes surgiram em rumores como opções para substituí-lo. Perguntado sobre Felipão, que deixou o Atlético-MG no final de março, Lucas reiterou apoio ao atual treinador são-paulino.

"O Felipão tem toda a história dele, todo o respeito dos brasileiros, não só do Brasil. Mas, cara, não dá para falar de outro treinador, o Carpini é nosso treinador e tem todo nosso apoio enquanto vestir a camisa do São Paulo", finalizou.