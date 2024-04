João Schmidt se destaca no Santos e vira peça chave no esquema de Carille

O volante João Schmidt foi uma das contratações do Santos para a temporada de 2024. O jogador, revelado pelo São Paulo, retornou ao Brasil após período no exterior e rapidamente se tornou uma das principais peças do time de Fábio Carille.

João esteve em campo em todos os 16 jogos do Santos na temporada, sendo 14 como titular e apenas dois saindo do banco de reservas. O volante possui um gol com a camisa do Peixe, marcado na vitória por 1 a 0 contra o Corinthians, pela primeira fase do Campeonato Paulista.

Além disso, o volante também se destaca pelas poucas advertências em campo. Schmidt recebeu cartão amarelo em apenas três dos 16 jogos que disputou no ano.

Em seus trabalhos, Carille sempre demonstrou ser um técnico que preza pela solidez defensiva e o equilíbrio entre todos os setores do campo. Schmidt, volante de marcação, se encaixa perfeitamente no esquema do treinador, e por isso que recebe tantas oportunidades no time titular.

Os bons números defensivos do Santos passam muito pela participação de João Schmidt nas partidas. O volante costuma atuar ao lado do capitão Diego Pituca, outro nome fundamental no esquema de Carille.

Schmidt assinou contrato com o Santos até o fim de 2025. Ele e o Peixe possuem a missão de recolocar o clube paulista na elite do futebol brasileiro.