Ídolo do Fla, Bruno Henrique volta ao lugar onde foi de anônimo a astro

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Ídolo do Flamengo, Bruno Henrique volta ao Serra Dourada. O estádio foi onde ele escreveu o primeiro capítulo de uma história em que foi de coadjuvante a protagonista. Neste domingo, os comandados de Tite enfrentam o Atlético-GO, pela estreia no Brasileiro.

O primeiro gol

O Serra Dourada foi onde Bruno Henrique marcou o primeiro gol na Série A. No dia 16 de junho de 2015, pela segunda rodada, ele balançou a rede duas vezes e o Goiás venceu o Athletico-PR por 2 a 0.

Bruno Henrique tinha chegado ao clube como aposta, mas virou protagonista. Ele desembarcou no Esmeraldino após passagem pelo Itumbiara, que estava na divisão de acesso do Goiano.

O técnico do Goiás era Hélio dos Anjos. O treinador lembra que teve de mexer no posicionamento de Erik, então aposta da direção verde.

Com o crescimento tático da equipe, eu o via muito bem pelo lado esquerdo e tive de reposicionar o atacante que era o garoto dos olhos da direção e da imprensa, o Erik, que jogou no Botafogo. Passei a trabalhar ele pelo lado direito. Apostei nessa condição do Bruno Henrique e falava à direção que, em minha visão, o mercado do Bruno era mais promissor, principalmente pelas valências físicas, o biotipo. Era um jogador mais encaixado para a Europa Hélio dos Anjos

Helio dos Anjos, técnico do Goiás Imagem: Foto: Rosiron Rodrigues / Goiás E.C.

Pelo Goiás, Bruno Henrique fez 57 jogos e marcou 12 gols. Clubes brasileiros como Internacional, Fluminense e Santos demonstraram interesse, mas o jogador foi vendido ao Wolfsburg, da Alemanha.

Os alemães desembolsaram 4,5 milhões de euros, cerca de R$ 19,9 milhões, segundo informou a Rádio 730 à época. O Esmeraldino tinha 60% dos direitos econômicos e o restante pertencia a empresários.

"Sempre comentava com ele que, se ele continuasse trabalhando daquele jeito, ele iria atingir coisas maiores na carreira. Acabou sendo vendido ao Wolfsburg. Depois, voltou para o Santos e o Dorival conversou comigo, mas é um jogador que conseguiu tudo por méritos dele", lembrou Hélio.

Briga por vaga com Tite

Bruno Henrique luta para reconquistar espaço no time. O jogador foi testado entre os titulares durante a semana no lugar de Pedro, que pode ser poupado por Tite.

Na atual temporada, foram 15 jogos, sendo quatro como titular. Foram 627 minutos em campo, com dois gols e uma assistência.

O atacante marcou o gol que selou o título do Carioca. Foi ele quem marcou no triunfo por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, no segundo jogo da decisão.