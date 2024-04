Grêmio muda diagnóstico de Kannemann e diz que não substituiu por concussão

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Grêmio mudou o diagnóstico inicial dado ao zagueiro Kannemann e, ao fim das contas, não classificou como concussão o motivo da substituição do defensor no jogo contra o Vasco, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

O departamento médico do Grêmio inicialmente tratou como concussão o resultado do choque de Kannemann com Matheus Carvalho, do Vasco.

Kannemann deixou o jogo ainda no primeiro tempo. O substituto foi Gustavo Martins.

Só que o médico Paulo Rabaldo mudou o diagnóstico durante o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, segundo a súmula, o auxiliar Alexandre Mendes relatou ao árbitro que não se tratava de concussão.

Isso foi avisado ao Vasco, já que a substituição de Kannemann não contou como uma troca adicional (a sexta possível), como está previsto em casos de concussão.

Tanto Vasco quanto Grêmio, então, terminaram a partida com cinco alterações feitas. O Vasco venceu por 2 a 1.

A alteração no diagnóstico de Kannemann, então, faz com que o primeiro caso de substituição adicional por concussão no Brasileirão tenha sido do volante Marlon Freitas, do Botafogo, durante a partida contra o Cruzeiro.

O UOL apurou que a comissão médica da CBF vai procurar o médico do Grêmio para entender o que houve. Em tese, se um time usa o chamado cartão vermelho para realizar uma troca por concussão, não pode voltar atrás.

O relato da súmula