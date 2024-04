Fla: Tite se revolta com expulsão de técnico do Atlético-GO e esbraveja

Do UOL, no Rio de Janeiro

Uma cena inusitada aconteceu no Serra Dourada: Tite, técnico do Flamengo, se revoltou com a expulsão de Jair Ventura, treinador do Atlético-GO.

O que aconteceu

A situação ocorreu após um lance envolvendo Luiz Fernando e Erick Pulgar aos 11 minutos do primeiro tempo. Jair Ventura cobrou, de forma enérgica, um cartão vermelho. Primeiro ao árbitro André Luiz Skettino. Depois, aos berros, ao quarto árbitro Gustavo Ervino Bauermann.

Bauermann, então, alertou ao árbitro por microfone. Skettino, posteriormente, mostrou o cartão vermelho para Ventura, que se mostrou incrédulo.

Foi então que Tite agiu de forma indignada, reclamando da decisão com o delegado do jogo. Ventura percebeu a cena e apontou para o técnico do Flamengo, dizendo à arbitragem: "Está vendo?".

O Atlético-GO ainda recebeu mais dois cartões vermelhos. O zagueiro Alix Vinícius foi expulso de forma direta, aos 43 minutos, após falta em Pedro. E o lateral direito Maguinho deixou o campo após revisão do VAR que deu pênalti em Bruno Henrique.

O Flamengo venceu o Atlético-GO por 2 a 1, com gols de De la Cruz e Pedro. O jogo foi marcado por uma série de situações curiosas e pouco comuns.