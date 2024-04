Ferroviária pressiona e arranca virada contra o Fluminense no Brasileirão

O Fluminense perdeu da Ferroviária por 2 a 1 em jogo válido pela 5ª rodada do Brasileirão Feminino. A partida foi realizada na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Lurdinha fez o gol do Fluminense, Fernanda e Sochor marcaram para a Ferroviária.

Com os três pontos, a equipe paulista chega à 3ª posição na tabela. O Flu permanece em 11º.

O próximo jogo do Fluminense será o clássico contra o Botafogo, em Laranjeiras, no sábado (20).

Na sequência, a Ferroviária enfrenta o atual líder Corinthians na próxima segunda (22).

Como foi o jogo

As donas da casa dominaram o jogo, pressionando durante a maior parte com mais jogadas criadas.

Mesmo assim, foram as visitantes que fizeram o primeiro. O Fluminense conseguiu o primeiro gol com Lurdinha já na segunda etapa.

Sem perder o foco, a Ferroviária manteve o ritmo e conseguiu a virada.

Gols e destaques

Não valeu. No finalzinho do primeiro tempo, a Ferroviária abriu o placar com Aline Gomes, mas o lance foi anulado por impedimento.

1x0. Lurdinha entrou no começo do segundo tempo e, no seu primeiro lance com bola, marcou o gol para o Flu.

1x1. Na reta final do jogo, a Ferroviária empatou com gol de Fernanda. A jogadora aproveitou a bola mal tirada pela zagueira e finalizou de primeira.

Virada. As guerreiras grenás pressionaram até sair o segundo gol com Sochor.