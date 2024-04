Ex-Palmeiras, Artur tem bom começo com a camisa do Zenit, da Rússia

Artur foi vendido pelo Palmeiras ao Zenit em janeiro deste ano. O atacante estreou pelo novo time apenas em março, e desde então tem acumulado bons jogos em terras europeias. Por lá, se juntou com nomes conhecidos do futebol brasileiro como Claudinho, Pedro e Wendel.

São cinco jogos e dois gols marcados pelo jogador de 26 anos. Artur ainda não perdeu quando esteve em campo pelo Zenit. O atleta estreou oficialmente no dia 2 de março contra o Spartak Moscou, partida que terminou em 0 a 0.

O primeiro gol veio 28 dias depois, onde Artur foi o autor do gol do Zenit no empate por 1 a 1 contra o Krylya Sovetov pelo Campeonato Russo. Desde então vem ganhando espaço na equipe do técnico Sergey Semak. Veja alguns dados do jogador segundo o site especializado "Sofascore":

Artur em seus cinco primeiros jogos pelo Zenit na Premier Liga Russa 23/24: ?? 5 jogos

?? 2 gols

? 160 mins p/ marcar gol

? 8 finalizações (5 no gol)

? 7 passes decisivos (!)

?? 33% acerto no cruzamento (!)

? Nota Sofascore 7.26 ?? pic.twitter.com/B8g99XhWyl ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 13, 2024

Artur foi revelado pelo Palmeiras e estreou profissionalmente pelo Verdão em 2016. Após não receber muitas chances, o atacante foi emprestado para o Bahia onde teve boa passagem. Em 2020 foi vendido pelo Alviverde ao RB Bragantino onde permaneceu por três anos e teve grande destaque. No ano passado, o Palmeiras recomprou o atleta da equipe de Bragança Paulista.