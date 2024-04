Tipo físico, gentilezas: Endrick e namorada contam intimidades do namoro

Do UOL, em São Paulo

O atacante Endrick e a modelo Gabriely Miranda abriram o jogo sobre o relacionamento deles. As declarações foram dadas ao "PodDelas"

Conquista, início de namoro e contrato

O jogador do Palmeiras contou que tudo começou como uma aposta após ele contar a um amigo o seu "tipo" de garota: loira de olhos azuis. O colega disse que conhecia uma menina que se encaixava no padrão buscado por Endrick, mas que duvidava que ele conseguisse conquistá-la.

O atacante, então, seguiu Gabriely nas redes sociais e deu ingressos de jogos do Alviverde para ela. Eles passaram a conversar e iniciaram uma amizade, mas ainda não tinham tido uma aproximação amorosa. Os dois, inclusive, falavam sobre seus casos com outras pessoas.

Endrick exibe foto com namorada, Gabriely Miranda, ao comemorar gol pelo Brasil no Pré-Olímpico Imagem: Joilson Marconne/CBF

A situação mudou quando ele a convidou para uma viagem com sua família para Ilhabela — praia preferida da modelo. "Falei: bora viajar? De amigo mesmo. Eu sabia [que era a praia preferida dela], senão não tinha chamado. Pegamos helicóptero e fomos", disse Endrick.

Lá, Endrick fez uma série de gentilezas que foram conquistando Gabrielly e culminou no primeiro beijo. O jogador puxava a cadeira para ela sentar e preparou um menu especial só com comidas que ela gostava. Desde então, estão juntos.

Os dois engataram o namoro no final do ano passado e contaram que fizeram até um contrato. Eles não deram muitos detalhes sobre o conteúdo do documento, mas disseram que tem assinatura e e-mail.

O que eles disseram sobre a relação

Eu não seguia ela. Eu tinha um amigo que jogou futebol na base do São Paulo, e ela morava em Cotia. Ele conhecia ela da escola. Eu falava para meus amigos como gostava de uma menina: loira, de olho azul. Aí, ele falou: 'Conheço uma menina, mas ela é difícil, duvido tu pegar'. Ela virou uma aposta no começo de tudo. Falei: 'Vou conseguir'. E ela já me seguia Endrick

Eu sempre comentava nas coisas do Palmeiras, e teve um dia em que ele me seguiu. Eu tinha uma admiração, mas não tinha interesse. Era como fã dele. Aí, ele perguntava: 'quer ir no jogo?'. Não estava fazendo nada, então aceitei. Eu, meu pai, minha irmã e meu tio fomos várias vezes, mas ainda sem nada, o Endrick nunca tinha dado ideia. Aí a gente começou a conversar e eu falava da minha vida, chorava, comentava de outras pessoas... Era uma amizade real Gabriely

Aí teve um dia que ele me chamou para viajar. Fui com toda a família. Fiquei eu, a mãe dele e a irmã conversando enquanto ele dormia. Chegando lá, ficou cagando para mim. Pensei [em ficar com ele], lembro que estava com minhas amigas e dizia que não ia ficar, mas estava pensando. Mas chegou lá e ele era muito fofo, começou a dar atenção, puxava a cadeira para mim, colocava minha comida. Antes de ir, ele perguntou o que eu gostava de comer, e só tinha coisa que eu gostava lá. Estávamos jogando e abracei ele, depois ele botou a mão na minha perna Gabriely

De noite, a gente foi para a vila. Ela abriu a mão e eu entrelacei. Eu não ia tentar beijar ela, achava que não ia rolar. Mas aí, estávamos deitados, olhei, ela olhou e ela veio. Os meus pais achavam que eu ficava com ela há muito tempo Endrick

A gente tem um contrato [de namoro]. Ela que fez o contrato. Na hora que ela estava fazendo, achei que estava muito p* comigo, porque demorou uma hora, não me respondia. Do nada, ela mandou um contrato. Ela realmente fez um contrato. Endrick