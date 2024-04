Em meio às polêmicas na 1ª rodada do Brasileirão, Abel elogia arbitragem de Vitória x Palmeiras

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro rendeu reclamações e críticas de alguns clubes com os árbitros. Não foi esse o caso do Palmeiras, que venceu o Vitória por 1 a 0, no Barradão. Perto de terminar sua entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira tomou o espaço para elogiar a equipe de arbitragem do jogo.

"Queria dar os parabéns à equipe de arbitragem. Nesse contexto de jogo e para primeira rodada estiveram muito bem. Poucas faltas marcadas, deixaram o jogo rolar em um gramado difícil. Assim que tem que ser. Menos faltas, mais jogo, mais dinâmica e mais tempo de jogo. É isso que queremos. As equipes que estiveram melhor preparadas fisicamente para aguentar esse ritmo. Queria dar os parabéns aos quatro porque dentro desse contexto, com o gramado difícil, pesado, duro, deixaram jogar sempre que possível", disse o treinador.

Abel Ferreira já acumulou alguns atritos com arbitragem do futebol brasileiro. O treinador já foi muito criticado por reclamações com os árbitros à beira do gramado, o que já rendeu diversas advertências a ele. O português, porém, também reconheceu o que para ele foi uma boa atuação da equipe de arbitragem.

Neste domingo, três clubes, especialmente, se pronunciaram sobre as arbitragens dos respectivos duelos. Um deles foi o Atlético-GO, que divulgou uma nota de repúdio, falando de "erros flagrantes e grosseiros". O Dragão acabou derrotado pelo Flamengo, por 2 a 1, com gol de pênalti no fim. Ao longo do jogo, a equipe goianiense teve um gol anulado por impedimento, dois jogadores e o treinador expulsos.

Outra equipe que ficou na bronca com a arbitragem foi o Atlético-MG, que empatou sem gols com o Corinthians, na Neo Química Arena. O Galo jogou todo segundo tempo com um jogador a menos, já que Battaglia foi expulso no fim da etapa inicial. O clube fará reclamação formal à CBF pela atuação da equipe de arbitragem.

Já o Grêmio publicou em suas redes sociais o lance de um possível pênalti não marcado após a bola bater no braço de Lucas Piton, do Vasco. O Tricolor gaúcho também prometeu formalizar uma reclamação na CBF na próxima semana.