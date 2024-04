???????Diniz analisa gols sofridos pelo Fluminense: "Um monte de coisa errada que a gente fez"

O Fluminense sofreu em sua estreia no Campeonato Brasileiro. Após sair na frente, o Tricolor Carioca levou a virada do Red Bull Bragantino com dois gols de cabeça. O Tricolor das Laranjeiras conseguiu reagir e buscou a igualdade no Maracanã, mas o técnico Fernando Diniz não ficou com contente com a falta de eficiência de sua equipe no ataque.

"A gente jogou bem o primeiro tempo. Tivemos um aproveitamento, na questão de fazer gols, abaixo. Poderia ter virado dois ou três a zero e a gente fez o gol só no fim do primeiro tempo. O ponto negativo foi voltar depois e em cinco minutos a gente ter sofrido dois gols", iniciou Diniz.

Com dois gols do Lima, o Fluminense empata com o RB Bragantino por 2 a 2 na estreia do @brasileirao! O time volta a campo na terça-feira, às 21h30, contra o Bahia! pic.twitter.com/39DCfOfDad ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 14, 2024

Para o técnico, o fato de o time ter uma improvisação na zaga - Martinelli jogou ao lado de Felipe Melo no setor - não foi o motivo principal para os gols do Bragantino.

"Se a gente for procurar uma solução mais fácil, vai falar que estava jogando sem zagueiro e não é assim. O segundo gol até justifica se tivesse mais um zagueiro, talvez pudesse ter sido evitado, mas mesmo se tivesse um zagueiro, tem um monte de coisa errada que a gente fez. O primeiro gol do Bragantino era um lateral nosso, no campo de defesa, a gente cobrou o arremesso lateral sem sentido nenhum e perdemos a bola, aí fizemos a falta. Nosso time está um pouco mais baixo. Foi alertado para não fazer falta desnecessária. Eles tinham um time alto. Não foi um jogador alto, não tem nada a ver com ter zagueiros. Os zagueiros estariam no miolo da área naquele gol. O Sasha pegou, antecipou no primeiro pau, uma coisa que a gente tinha também alertado, porque não é o primeiro gol. Contra o Botafogo, pela Libertadores, eles fizeram um gol parecido no primeiro pau. Então a gente tinha alertado para a bola no primeiro pau, não tem nada a ver com zagueiro o primeiro gol do Bragantino", analisou.

"E o segundo gol a gente está com a bola, vai fazer uma inversão desnecessária, depois a gente demora a recompor o time todo e a área fica mal preenchida. Ficam dois zagueiros para dois atacantes. Teve um bom cruzamento, uma antecipação e o cara fez o gol. Então, não credito, talvez no segundo gol, um zagueiro tivesse lido melhor a jogada e pudesse ter tirado a bola de cabeça, mas também poderia ter saído o gol. Se a gente fizesse o que era para ter sido feito, os cruzamentos nem tinham existido. A gente não tomaria os gols. É isso. A gente vai procurar ajustar. Para evitar gol de cabeça, a primeira coisa que você tem de fazer é evitar bola parada e cruzamento e depois ter uma área bem preenchida e estar muito atento para que os gols não saiam", finalizou Diniz.

Após o empate na estreia no Brasileirão, o Fluminense agora visita o Bahia, nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova.