Corinthians não aproveita expulsão e empata com Atlético-MG em jogo morno

O Corinthians não aproveitou a expulsão de Battaglia e apenas empatou em 0 a 0 com o Atlético-MG hoje, na Neoquímica Arena, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O time de António Oliveira jogou com um a mais a segunda etapa inteira, mas ainda assim proporcionou um jogo de poucas oportunidades.

O primeiro tempo começou morno, mas a etapa chamou a atenção pelos desentendimentos. O Galo teve dificuldade de sair jogando e viu um Corinthians marcando bem, preenchendo espaço. Pouco aconteceu até a metade da primeira etapa. Os visitantes engrenaram na etapa final e passaram a explorar melhor o campo de ataque e fazer Cássio trabalhar. Saravia até balançou a rede, mas teve seu gol anulado por impedimento. O jogo ficou pegado após faltas com entradas mais fortes e bate boca. Nos acréscimos, Battaglia foi expulso por receber o segundo amarelo após falta em Yuri Alberto.

Na segunda etapa, o Corinthians retornou assustando Everson com ótima jogada de Wesley. O corintiano deu caneta em Paulinho e arriscou um chute forte que fez o goleiro se deslocar para defender. O Galo se fechou, melhorou o setor defensivo e passou a dar pouco espaço para os rivais, que estiveram com a bola o tempo inteiro, mas não foram efetivos. No fim, Hugo pegou um rebote e arriscou um chute de longe, mas a bola passa à esquerda do gol. Seria um golaço do lateral. No fim, Scarpa foi derrubado quase em cima da linha da área e bateu forte para Cássio fazer uma defesaça.

O Corinthians volta a campo na quarta-feira (17) para enfrentar o Juventude, às 20h, no estádio Alfredo Jaconi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O Galo enfrentará o Criciúma no mesmo dia, às 20h, na Arena MRV, pela segunda rodada do Brasileirão.

De morno a truncado

O primeiro tempo foi marcado pela temperatura morna das equipes pouco criativas. O Corinthians dificultou a vida do Galo e pressionou a saída de bola desde o início. O time de Gabriel Milito teve problemas para quebrar a linha de marcação e apostou em bolas longas. Durou pouco. O Galo melhorou e ocupou o campo de ataque para fazer Cássio começar a trabalhar.

Aos nove minutos o Atlético ficou próximo de abrir o placar com Hulk. Jemerson o lançou e o atacante, sozinho, chegou com atraso e viu a bola passar por toda a área. O árbitro identificou impedimento.

O Timão insistiu, mas faltou dinâmica e criatividade para que a bola chegasse no ataque. Yuri Alberto e Romero buscaram opções, sem sucesso. Em contrapartida, na marcação deu trabalho e preencheu o meio-campo.

Com as poucas oportunidades, o jogo passou a ficar pegado nos minutos finais e alguns jogadores passaram a se estranhar em chegadas mais fortes. Hulk sentiu após forte chegada de Raniele, que foi amarelado. Fagner, em sequência, desarma Zaracho e o deixa no chão. O zagueiro também levou cartão.

O Galo cresceu de produção na etapa final e passou a se aproveitar dos buracos deixados pelo Corinthians. O Gol saiu, mas foi anulado. Saravia, muito oportunista, apareceu por trás da zaga após lançamento na medida e cabeceou para o fundo do gol. O movimento pegou o Corinthians de surpresa, que foi salvo pelo impedimento.

Nos acréscimos, Battaglia vacilou em uma falta forte em Yuri Alberto e recebeu o segundo cartão amarelo do jogo. O Corinthians teve o benefício de jogar com um a mais o segundo tempo inteiro.

Maior poropópó

Aos 15 minutos da primeira etapa, uma mensagem no telão acionou as arquibancadas para uma cantoria conjunta para marcar o maior 'poropópó' da história. A diretoria do Corinthians diminuiu o valor dos ingressos para ter casa cheia e promoveu a festa na Neoquímica Arena.

Com um a mais?

O Corinthians voltou melhor para o segundo tempo e aproveitou o fato de ter um a mais em campo. Aos 14 minutos, Wesley assustou após dar caneta em Paulinho e arriscar chute forte em direção ao gol. Cássio se esticou inteiro para fazer a defesa.

Após o susto, o Galo se postou melhor no setor defensivo e melhorou a marcação, diminuindo os espaços e buscando contra-ataques. O Corinthians passou a ficar mais com a bola, mas a ligação do meio-campo com o ataque não funcionou e a bola chegou poucas vezes.

O jogo ficou equilibrado, sem pontos altos. O Galo se fechou e deu mais atenção na defesa, enquanto o Corinthians buscou atacar pelas laterais, mas foi parado em todas as oportunidades. Hugo, em cobrança de falta, mandou uma bomba para o gol e fez Everson trabalhar.

O Corinthians insistiu, mas encontrou dificuldades em achar espaços. Hugo, bem posicionado, pegou uma bola no rebote e deu chute lindo, mas a bola passou à esquerda do gol. Seria um golaço do lateral.

No fim, uma falta perigosa para o Galo na pequena área. Scarpa foi derrubado por Maycon quase na linha da área. Na bola parada, o próprio Scarpa bateu e Cássio fez uma defesaça para evitar o gol. Nos minutos finais, os jogadores se estranharam e trocaram farpas. De novo.

Lances importantes

IMPEDIDO! - Aos 9 minutos, Jemerson usa a bola longa, acha Hulk, que sai livre no ataque. O atacante cruza forte, mas a bola atravessa toda a área. Na sequência, a arbitragem aponta o impedimento.

De novo... - Aos 27 minutos, Hulk é lançado, ganha de Gustavo Henrique na dividida e tentou a finalização, mas a bola desviou em Félix. O atacante novamente estava impedido.

GOL ANULADO - Aos 40 minutos, Saravia foi muito oportunista e apareceu por trás da zaga após lançamento na medida e cabeceou para o fundo do gol. O lance foi anulado por impedimento.

Expulsou! - Aos 48 minutos, nos acréscimos, Battaglia deu uma forte entrada em Yuri Alberto e recebeu o segundo cartão amarelo do jogo.

QUASE! - Aos 14 minutos do segundo tempo, Wesley deu caneta em Paulinho e arriscou chute forte em direção ao gol. Cássio se esticou inteiro para defender.

DE LONGE! Aos 44 minutos, Hugo mandou uma bomba do meio campo e a bola passou raspando no travessão.

QUE DEFESA! - Aos 51, Scarpa foi derrubado por Maycon quase na linha da área. O próprio Scarpa bateu forte para Cássio fazer uma defesaça e evitar o que poderia ser a vitória do Galo.

Corinthians 0 x 0 Atlético-MG - primeira rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Neoquímica Arena, em São Paulo (SP)

Data/hora: 14/04/2024 (domingo), às 16h (de Brasília)

Público e renda: 44.285 / R$ 2.784.292,50

Cartões amarelos: Romero, Fagner, Raniele, Yuri Alberto, Matheuzinho, Hugo, Maycon, Carlos Miguel (COR) e Battaglia, Jemerson, Hulk, Everson, Saravia, (CAM)

Cartões vermelhos: Battaglia.

GOLS:

CORINTHIANS: Cássio; Fagner (Matheuzinho), Félix Torres, Gustavo Henrique (Paulinho) e Hugo; Raniele, Fausto Vera (Maycon) e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Wesley, Romero (Pedro Raul) e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jamerson e Guilherme Arana; Otavio, Battaglia, Zaracho (Alan Franco) e Igor Gomes (Igor Rabello); Paulinho (Gustavo Scarpa) e Hulk (Vargas). Técnico: Gabriel Milito.