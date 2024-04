Com um a mais, Corinthians fica no 0 a 0 com Atlético-MG pela estreia do Campeonato Brasileiro

O Corinthians empatou com a equipe do Atlético-MG em 0 a 0 na tarde deste domingo, na Neo Química Arena, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão contou com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, mas não conseguiu furar o bloqueio atleticano.

O jogo foi muito disputado em Itaquera, com poucas chances criadas de ambos os lados. No primeiro tempo, o Galo teve mais posse de bola, mas perdeu o volante Rodrigo Battaglia, expulso nos acréscimos. Na segunda etapa, em superioridade numérica, o Corinthians controlou as ações do jogo, mas não assustou a meta do goleiro Everson.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Juventude, na quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), em Caxias do Sul. Já o Galo vai receber o Criciúma na Arena MRV no mesmo dia e horário. Ambos os confrontos são válidos pela segunda rodada da liga nacional.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio em Itaquera. Mesmo na condição de visitante, o Atlético-MG teve o controle da posse de bola, enquanto o Corinthians se preocupou em fechar os espaços e especular nos contragolpes.

Logo no primeiro minuto, Rodrigo Garro cobrou falta perigosa, nas mãos de Everson. O Galo assustou aos 37 minutos, com cabeçada de Maurício Lemos após cruzamento de Guilherme Arana. Aos 40, Saravia chegou a marcar gol para os visitantes, mas a arbitragem anulou por impedimento.

Nos acréscimos, o volante Rodrigo Battaglia foi expulso após receber segundo cartão amarelo e deixou o Atlético-MG com um jogador a menos em campo. Ambos os lances que geraram advertência foram em cima de Yuri Alberto.

Segundo tempo

A segunda etapa começou com o mesmo cenário em relação ao segundo, de muita disputa e poucas chances criadas. O Timão assustou aos 12 minutos, com Wesley, que fintou dois adversários e finalizou de fora da área para defesa complicada de Everson.

Aos 31, o Corinthians teve outra chance, dessa vez com Romero. O meia Igor Coronado cruzou na cabeça do paraguaio, que não conseguiu finalizar com direção e tirou muito da meta atleticana.

Aos 43, o lateral esquerdo Hugo quase marcou um golaço na Arena. O jogador aproveitou rebote na entrada da área e, de primeira, finalizou com muito perigo. O Galo respondeu nos acréscimos, em cobrança de falta de Gustavo Scarpa, que parou no goleiro Cássio.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 0 X 0 ATLÉTICO-MG

Local: Neo Química Arena, em São Paulo



Data: 14 de abril de 2024, domingo



Horário: às 16h00 (de Brasília)



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ-Fifa) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)



VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa)



Público total: 44.597 pessoas



Renda: R$ 2.784.292,50



Cartões amarelos: Battaglia, Jemerson, Hulk, Everson e Saravia (Atlético-MG); Romero, Fagner, Raniele, Yuri Alberto, Matheuzinho, Hugo, Carlos Miguel, António Oliveira e Maycon (Corinthians)



Cartão vermelho: Battaglia (Atlético-MG); António Oliveira (Corinthians)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner (Matheuzinho), Félix Torres, Gustavo Henrique (Maycon) e Hugo; Raniele, Fausto Vera (Paulinho) e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Wesley, Yuri Alberto e Romero



Técnico: António Oliveira

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio e Zaracho (Alan Franco); Igor Gomes (Igor Rabello), Paulinho (Scarpa) e Hulk (Vargas)



Técnico: Gabriel Milito