Com time alternativo, Palmeiras bate o Vitória fora de casa e estreia com triunfo no Brasileirão

O Palmeiras estreou com vitória no Campeonato Brasileiro na noite deste domingo. O Verdão venceu o Vitória por 1 a 0, no Barradão, em Salvador (BA), em duelo da primeira rodada da competição. Richard Ríos anotou o gol palmeirense.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira mandou a campo uma equipe alternativa. Além de poupar Aníbal Moreno e Gustavo Gómez, o treinador não contou com Zé Rafael, que trata de uma virose e lombalgia. Piquerez e Flaco começaram no banco.

Com este resultado, o Alviverde somou seus primeiros três pontos e fica na sétima colocação, enquanto o Vitória fica na penúltima colocação, ainda zerado. O Verdão tem seu próximo compromisso na quarta-feira, quando enfrenta o Internacional, na Arena Barueri, às 20 horas (de Brasília). Já o Vitória duela com o Cuiabá, na Arena Pantanal. A data e horário ainda serão definidos pela CBF.

O jogo

O início do jogo entre Vitória e Palmeiras começou morno. A primeira chance do Palmeiras veio aos 17 minutos do primeiro tempo. Raphael Veiga ficou com a sobra na entrada da área e finalizou firme. Lucas Arcanjo fez a defesa. Na sequência, o Vitória respondeu. Lucas Esteves saiu bem pela esquerda e tocou para Alerrandro na área. O atacante finalizou de frente para o gol e Weverton defendeu.

Na sequência, aos 19, o Verdão foi letal. Raphael Veiga recebeu lançamento de Menino e cruzou na área. Endrick ajeitou de cabeça, Rony tocou para Richard Ríos, que finalizou na entrada da área e viu a bola desviar na defesa e chegar ao gol sem chance para Lucas Arcanjo defender. Com 37 minutos no relógio, Matheusinho lançou boa bola para Mateus Gonçalves, que não conseguiu pegar em cheio e viu Weverton fazer a defesa.

Nos acréscimos, o goleiro palmeirense salvou o que seria o empate do Vitória. Lucas Esteves escapou bem pela esquerda, cruzou na área, Osvaldo desviou de dentro da pequena área, mas parou na defesa de Weverton. Com oito minutos do segundo tempo, Endrick sofreu falta perto da área e, na cobrança, Veiga mandou direto, mas para fora.

Aos 24 minutos, o Palmeiras teve boa chance. Lázaro cruzou a bola na área e Murilo cabeceou com perigo ao gol de Lucas Arcanjo, que fez a defesa. Na sequência, Rony brigou pela bola com o goleiro, mas não conseguiu concluir a jogada. Pouco mais de dez minutos depois, Rony perdeu boa chance de ampliar o marcador. Pressionado por Lázaro, Lucas Arcanjo saiu mal e tocou no pé do camisa 10, que errou na tomada de decisão e viu a marcação chegar para afastar o perigo.

Na reta final, o Palmeiras foi atrás do segundo gol. Luis Guilherme arriscou e acabou parando na defesa. Depois, jovem tocou para Gabriel Menino, que bateu firme e viu a bola desviar. Rony tentou, mas não alcançou a bola. Nos acréscimos, Lázaro arriscou e mandou por fora do gol.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA 0 X 1 PALMEIRAS

Local: Barradão, em Salvador (BA)



Data: 14 de abril de 2024 (domingo)



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)



Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)



VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Alerrandro, Lucas Esteves e Camutanga (Vitória); Richard Ríos, Endrick, Gabriel Menino, Mayke e Flaco López (Palmeiras)

GOL



PALMEIRAS: Richard Ríos (aos 19 minutos do 1°T)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Zé Hugo); William Oliveira e Rodrigo Andrade (Jean Mota); Osvaldo (Iury Castilho), Matheusinho e Dudu (Mateus Gonçalves); Alerrandro (Luiz Adriano).



Técnico: Léo Condé

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Murilo e Vanderlan; Richard Ríos (Flaco López), Gabriel Menino e Raphael Veiga (Fabinho); Estêvão (Luis Guilherme), Rony (Naves) e Endrick (Lázaro).



Técnico: Abel Ferreira