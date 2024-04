Brasileiro André Baran conquista mundial de beach tennis em Ribeirão Preto

O Sand Series, maior campeonato de beach tennis do mundo, que aconteceu em Ribeirão Preto (SP), definiu seus campeões com um representante brasileiro, André Baran, 4º melhor do mundo no ranking da Federação Internacional de Tênis, que formou dupla com o italiano Michele Cappelletti. Já na categoria feminina, o time de italianas, formado por Flaminia Daina e Nicole Nobile, ficou com o troféu, desbancando as atuais vencedoras, também da Itália, Ninny Valentini e Giulia Gasparri.

Em um jogo eletrizante e com a torcida vibrando ao seu favor, André Baran, junto com sua dupla, Michele Cappelletti, defendeu seu título, que foi decidido no detalhe, indo até o super tie break, com uma vitória diante da dupla de melhores do mundo Nicolas Gianotti (FRA) e Mattia Spoto (ITA), pelos placares de 6×4, 3×6 e 10×7 .

"Muito feliz. Não tenho palavras para descrever esse momento. É uma partida que mexe com a mente e o coração, e a galera realmente faz a diferença na quadra. Óbvio que eu não ganhei sozinho, meu parceiro foi incrível, jogou muito e, por isso, merecemos essa vitória, com todo o respeito ao Gianotti e Spoto, que são uma dupla incrível. Feliz por defender o título aqui e Ribeirão Preto tá no meu coração", celebrou André Baran.

"Trabalhamos para isso, para poder levantar a nossa bandeira verde e amarela. Estamos em um pódio, representando o Brasil, o nosso povo, é lindo isso. Sou grato aos meus patrocinadores e às pessoas que acreditam no esporte. Esse é o meu propósito, esse é o legado que eu quero deixar, poder servir de inspiração para essa nova geração, mostrar que o esporte muda vidas, mudou a minha e vai mudar a de muitos", complementou o campeão.