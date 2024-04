Atlético-MG publica foto da perna de Zaracho e prepara reclamação à CBF por arbitragem

O Atlético-MG reclamou da arbitragem do jogo deste domingo, na Neo Química Arena, contra o Corinthians pela estreia no Campeonato Brasileiro. O Galo, que ficou com um ponto após empate sem gols, usou suas redes sociais para criticar o árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz e o VAR do duelo. Durante a etapa complementar do jogo, a equipe, em seu X (antigo Twitter), publicou uma foto do joelho de Zaracho e da entrada forte de Fagner, lateral direito do Timão, no jogador atleticano.

Isso é lance de amarelo? Cadê o VAR?! pic.twitter.com/3JCb4IIuWr ? Atlético (@Atletico) April 14, 2024

Para o time mineiro, a entrada do corintiano era motivo para expulsão. O árbitro, porém, apresentou apenas o cartão amarelo ao atleta.

Confira nota do Atlético-MG na íntegra:

"O maior campeonato do país não pode apresentar uma arbitragem como a que se viu em nosso jogo neste domingo. O Atlético exige um árbitro que cumpra as diretrizes apresentadas pela comissão de arbitragem para o Brasileirão e um VAR que se pronuncie diante de jogadas evidentemente violentas.

O Clube informa que fará uma reclamação formal à CBF nesta semana. O futebol brasileiro precisa de mais respeito e preparo da sua arbitragem."