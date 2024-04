Após vitória no Brasileirão, David elogia torcida do Vasco e agradece a confiança de Ramón Díaz

David abriu o caminho para o Vasco largar com o pé direito no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o atacante fez o primeiro gol da vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, em São Januário, pela primeira rodada do Brasileirão.

Torcedor do Vasco, o atacante destacou o apoio da torcida do Gigante da Colina e a confiança do técnico Ramón Díaz. "Sensação única. Eu sou torcedor do Vasco. Então, como falo, a cada jogo eu realizo um sonho. Sou grato pela oportunidade de jogar em um clube tão grande como esse. A torcida mais uma vez está de parabéns, nos apoiou. Ramón é um cara que nos dá muita confiança para a gente poder mostrar dentro de campo".

?? 54' | 2T Vence o Gigante da Colina! ? Com gols de David e Mateus Carvalho, o Vasco inicia o Brasileirão vencendo o Grêmio por 2 a 1 em São Januário. #VASxGRE 2??-1??#BrasileiroNaVascoTV #VascoDaGama pic.twitter.com/oEW9a1FOCG ? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 14, 2024

O Vasco retribuiu o apoio da torcida e a confiança de Ramón. Após a queda na semifinal no Campeonato Carioca, para o Nova Iguaçu, no dia 17 de março, o Cruzmaltino teve praticamente um mês para se preparar para o Brasileirão.

O cartão de visitas do time foi positivo. O Gigante da Colina foi eficiente no primeiro tempo, quando abriu 2 a 0, e depois conseguiu administrar o resultado. O único porém foi o vacilo no gol do Grêmio, após cobrança de escanteio.

Agora, o Vasco visita o Bragantino, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.