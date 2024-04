Adversário de estreia na Série B, Paysandu não vence o Santos desde 2003

O Santos começa nesta sexta-feira sua trajetória na Série B do Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, o Peixe encara o Paysandu, na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília). A equipe paraense não vence o clube paulista há 21 anos.

A última vitória do Paysandu sobre o Santos ocorreu no dia 9 de abril de 2003, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o time do Pará bateu o Peixe por 2 a 1, com dois gols de Vélber. O tento do Alvinegro foi anotado por Robinho.

De lá pra cá, as equipes se encontraram em sete oportunidades, e o Santos saiu com a vitória em seis jogos, além de um empate. A última vez que os dois times se enfrentaram foi em 2017, pela Copa do Brasil.

Ao todo, Santos e Paysandu se enfrentaram 18 vezes, com 14 vitórias para o lado santistas, e apenas duas para os paraenses, além de dois empates.

O jogo deste sábado terá o Santos como mandante. Jogando em seus domínios, o Santos jamais perdeu para o Paysandu. Foram nove vitórias e um empate em dez partidas.