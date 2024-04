Abel cita atmosfera no Barradão, critica condições do gramado e exalta esforço do Palmeiras em vitória

Em busca do tricampeonato do Brasileirão, o Palmeiras estreou na competição nacional com triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, no Barradão, em Salvador. Richard Ríos marcou o único gol do jogo. O técnico Abel Ferreira elogiou a atmosfera de ambas as torcidas, exaltou o esforço de seus jogadores na partida e comentou a situação do gramado, que para ele não estava boa.

"Acredito que os aplausos da torcida do Vitória foi porque há 23 jogos não perdiam aqui. Ambiente espetacular. Parabéns para nossa torcida e também para a deles. Quero agradecer a eles, dar um carinho especial. Sei que não é fácil, sei que tem que gastar para nos ver. Um abraço para os torcedores que estiveram aqui e aos que foram ao aeroporto nos receber. Não é só no chiqueiro, é em qualquer lado do país. É muito gratificante", agradeceu.

"No início do jogo fizeram um espetáculo muito bonito. Gramado duro, difícil, alto, prefiro o sintético. É um gramado que vai deixar marcas para o próximo jogo. Vocês viram as dificuldades de quem entrou, quem iniciou. Os jogadores chegaram ao vestiário sem forças para tirar a roupa. Dar os parabéns pelo esforço, um campo difícil. Uma equipe muito bem organizada, nos obrigou nos últimos minutos a defender mais baixo. Podíamos ter resolvido com o segundo gol, mas não conseguimos. mas dar parabéns aos meus jogadores pelo esforço extra que hoje foi preciso ter aqui. Temo que a gente pague caro com o que passou. Esse tipo de gramado deixa marcas nos jogadores", disse Abel.

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira mandou a campo uma equipe modificada sem cinco titulares na escalação inicial. O zagueiro Gustavo Gómez e o volante Aníbal Moreno foram preservados, enquanto o lateral esquerdo Piquerez e o atacante Flaco López iniciaram no banco de reservas. Dos dois, apenas Flaco entrou no decorrer do jogo.

Abel destacou a importância de gerir sua equipe em meio ao apertado calendário do futebol brasileiro. O Palmeiras já tem que pensar em sue próximo compromisso na quarta-feira, quando enfrenta o Internacional, na Arena Barueri, às 20 horas (de Brasília).

"Fazer gestão de energia para jogar com a máxima força. É uma coisa que já cansei de falar, não sou o único que falo. É difícil mas temos que acreditar em todos os jogadores para que todos estejam preparados para jogar, como foi o caso de hoje e seguir nessa toada de proporcionar bons espetáculos e ganhar, que é o que nós queremos", declarou.

"Faltou fazer mais gol. Tenho que lembrar que jogamos há três dias, viagem que temos, que daqui a dois dias temos jogos outra vez e que por muito que eu queira que meus jogadores sejam perfeitos vão falhar e não há como. Jogo muito duro, difícil, gramado incrivelmente desgastante, esses erros nos minutos finais tem a ver com a qualidade do gramado. Deixa um desgaste tremendo e quando vocês está cansado, não toma as melhores decisões e entendo isso perfeitamente. Por isso valorizar o esforço dos meus jogadores", finalizou.

A delegação palmeirense se reapresenta na Academia de Futebol na manhã desta segunda-feira, às 10 horas, e dá início à preparação para enfrentar o Colorado.