Zagueiro se confunde, segura bola na área e árbitro marca pênalti; veja

Mehdi Hetemaj, zagueiro austríaco do TPS Turku, que joga a segunda divisão do Campeonato Finlandês, protagonizou uma jogada bizarra, que acabou em pênalti para o rival, o FF Jaro, em duelo pela competição nacional, hoje (13).

O que aconteceu

O zagueiro segurou a bola com a mão depois de receber um passe curto no tiro de meta. Desatento, Hetemaj foi acionado pelo goleiro na reposição, achou que a bola não estava em jogo e decidiu ajeitá-la para fazer a cobrança. O árbitro marcou pênalti e o defensor levou cartão amarelo.

O FF Jaro desperdiçou a cobrança de pênalti. A equipe que atuou fora de casa já vencia o jogo por 1 a 0 quando o lance aconteceu - aos 5 minutos do primeiro tempo. Edvin Crona perdeu a penalidade e a chance de ampliar o marcador. O gol não fez falta, já que os visitantes venceram por 2 a 0.

Um lance parecido na Liga dos Campeões da Europa gerou muita reclamação. Durante a última semana, uma jogada semelhante do Arsenal, com o zagueiro Gabriel Magalhães colocando a mão na bola dentro da área gerou revolta dos jogadores e do treinador do Bayern de Munique.