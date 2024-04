Velo e Noroeste fazem final caipira com ex-Corinthians, 'Manchas' e mais

Velo Clube e Noroeste inverteram a lógica nesta edição do Campeonato Paulista da Série A2: últimos classificados à fase final do torneio, os times do interior superaram os adversários de melhor campanha e conseguiram acessos dramáticos à elite estadual na semana passada.

Hoje, a partir das 15h10 (de Brasília), os dois decidem o título da competição em um Benitão, em Rio Claro, lotado — os ingressos foram esgotados há três dias, e são esperadas mais de 5 mil pessoas no local. Na ida, 1 a 0 para o Velo, que joga por um empate.

O rubro-verde se recolocou na A1 após 45 anos: depois de eliminar o São José fora de casa, o Velo desbancou o tradicional Juventus com requintes de crueldade — a equipe venceu no bairro da Mooca e segurou, mesmo com um homem a menos durante 45 minutos, um empate sem gols com os paulistanos até o apito final em seu estádio.

O Noroeste também viveu um drama com final feliz e encerrou um jejum de mais de uma década: o clube de Bauru, que havia oscilado no início, garantiu sua vaga no mata-mata pelo saldo de gols atingido nos acréscimos do duelo contra o Taubaté. Embalado, eliminou o então favorito São Bento e conseguiu, nos pênaltis, passar pela Portuguesa Santista no litoral.

Os destaques do Velo

O ex-atacante Guilherme Alves, que acumulou passagens por Corinthians e Atlético-MG entre os anos 90 e 2000, é o comandante do clube do interior. Ele tem 49 anos e já treinou times como Novorizontino, Vila Nova e Paysandu em sua carreira como treinador.

Dentro de campo, o Velo tem dois "Manchas" como destaques: o zagueiro Gabriel Mancha e o atacante Caio Mancha. Eles não são parentes, mas mostraram sintonia no 1° jogo da final contra o Noroeste: após escanteio, o primeiro deu assistência para o segundo no único gol da partida, disputada em Bauru.

O "bônus" fica com o meia Felipinho: ele participou de todos os jogos da A2 e chega à decisão como o terceiro maior artilheiro do torneio, com oito gols marcados.

Os destaques do Noroeste

Carlão é a estrela do time de Bauru. O atacante de 31 anos é o goleador do Estadual com 11 gols e cumpre sua segunda temporada com a camisa vermelha. Formado no Paulista, ele acumula passagens por Botafogo-SP, São Caetano e pelo futebol saudita.

Na zaga, a experiência do goleiro Reynaldo e dos zagueiros Luizão e Diego Maia fez a diferença durante a A2. Os medalhões têm mais de 30 anos e foram titulares absolutos do técnico Moisés Egert durante a campanha.

PH é a cereja do bolo do Noroeste. Lateral-esquerdo de origem, ele já atuou nas duas pontas e participou dos 20 duelos de sua equipe — sendo substituído apenas três vezes.

A campanha do Velo

Primeira fase: 7° colocado

Quartas de final: eliminou o São José

Semifinal: eliminou o Juventus e subiu

1° jogo da final: venceu o Noroeste por 1 a 0

A campanha do Noroeste

Primeira fase: 8° colocado

Quartas de final: eliminou o São Bento

Semifinal: eliminou a Portuguesa Santista e subiu

1° jogo da final: perdeu para o Velo Clube por 1 a 0

Velo Clube x Noroeste

Competição: 2° jogo da final da Série A2 do Campeonato Paulista

Estádio: Benitão, em Rio Claro (SP)

Data e horário: sábado (13), às 15h10 (de Brasília)

Transmissão: Record (interior e litoral de SP), TV Cultura, YouTube Camisa 21 e YouTube Paulistão