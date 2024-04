Veiga cita aprendizado com Kaká e muda em campo para ser mais decisivo

Raphael Veiga é um dos pilares do time de Abel Ferreira, e quer ser ainda mais decisivo na temporada 2024. Inspirado em Kaká, o camisa 23 do Palmeiras busca unir os gols e assistências ao trabalho sem bola.

Você tem ideia de quanto um jogador fica com a bola durante um jogo? Um minuto e meio. Eu falei: 'cara, se eu passo 88 minutos correndo, eu preciso aprender a jogar sem bola', e o período no futebol europeu fez muita diferença. 'Preciso aprender a jogar de outra forma, criando espaço, para mim ou para companheiro'. Kaká, no canal JesusCopy

O que aconteceu

Veiga é o vice-artilheiro (sete gols) e segundo maior garçom do Palmeiras na temporada. O meia tem quatro assistências, contra cinco de Marcos Rocha.

Ele, porém, tem sido criticado por atuações "apagadas" neste início de ano. Veiga segue com liberdade para flutuar pelo campo, mas — diferentemente da última temporada — tem caído mais pela esquerda. A entrada de Endrick no setor culminou com a mudança do meio-campista.

O jogador, porém, destacou seu trabalho sem bola e pediu para as pessoas irem além das estatísticas. Para ele, "tem jogos em que as pessoas olham só a bola e não o todo".

Um dia o Kaká deu uma entrevista falando que um jogador pega na bola por dois minutos em um jogo. Às vezes eu ficava andando para um monte de lugar no campo, tocava muito na bola, mas não produzia. Tem hora que eu vou pegar dez vezes na bola e vou dar três assistências, mas não é porque eu não dei uma assistência que eu não fiz um primeiro tempo bom contra o Liverpool-URU. Raphael Veiga

Às vezes as pessoas olham quantos damos, assistências, gols e esquece que nos outros minutos o jogador está correndo sem a bola. Acho que as pessoas têm que ver mais isso. Tem jogos que eu não vou bem, mas tem jogos que às vezes as pessoas olham só a bola e não o todo.

Abel Ferreira também destacou a "nova postura" do seu meio-campista: "É o caso do Veiga: temos que correr menos quando temos a bola para tomarmos boas decisões. Quando temos a bola, precisamos ser como leões. Às vezes, correr bem é estar parado".

O Palmeiras se prepara para estrear no Campeonato Brasileiro, domingo (14), contra o Vitória. A partida será às 18h30 (de Brasília), no Barradão (BA).