Vasco x Grêmio: veja onde assistir, prováveis escalações e informações do jogo pelo Brasileirão

Neste domingo, o Vasco fará sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo será contra o Grêmio, em São Januário, a partir das 16 horas (de Brasília).

Onde assistir: O confronto terá transmissão do Premiere, no pay-per-view.

Após duas temporadas consecutivas na Série B, o Vasco retornou à elite do Campeonato Brasileiro no ano passado. Entretanto, com uma temporada aquém das expectativas, fez sua grande torcida sofrer até a última rodada com a possibilidade de um novo rebaixamento.

Em 2024, a meta do Cruzmaltino na Série A é não passar mais sufoco e buscar ao menos uma vaga em um torneio internacional.

O Gigante da Colina vem de um resultado decepcionante no Estadual do Rio de Janeiro. Embora tenha alcançado as semifinais do Carioca, o que não aconteceu em 2023, o Cruzmaltino foi eliminado pelo Nova Iguaçu e ficou de fora da grande final. Com isso, o time ficou quatro semanas sem compromissos oficiais e teve bastante tempo para se preparar para a sequência da temporada.

Treino desta sexta-feira no CT Moacyr Barbosa registrado em detalhes pela VascoTV ?? ?? Veja também no YouTube #VascoDaGama pic.twitter.com/dvMytmekEU ? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 12, 2024

O Grêmio, por sua vez, conquistou o segundo heptacampeonato gaúcho em sua história ao bater o Juventude na final. Entretanto, em meio a disputa do título estadual, o Tricolor estreou na fase de grupos da Libertadores e acumulou duas derrotas.

Na última terça-feira, com um time misto, perdeu em casa para o Huachipato, do Chile, por 2 a 0. Lanterna do grupo C e com um duelo fora de casa diante do Estudiantes-ARG pela frente na próxima rodada, o time de Renato Gaúcho está sob pressão.

Diante deste panorama, o Grêmio vai a São Januário com sua força máxima para somar os três pontos. Mas Renato tem problemas com a lateral esquerda, já que o titular Reinaldo e seu reserva imediato Mayk estão lesionados. Fora isso, segue a dúvida sobre quem será o goleiro titular, se o argentino Marchesín ou Caíque, que vêm se revezando na posição.

No Vasco, Ramón Díaz não contará com seu principal jogador. O francês Dimitri Payet está lesionado e não estará em campo. A torcida, entretanto, esgotou todos os ingressos e estará em massa em São Januário para apoiar o time.

Uma sexta-feira de treino ?? Os preparativos para a estreia no #Brasileirão2024 estão a todo vapor! Bora conferir como foi o início dos trabalhos desta manhã. A parte tática foi totalmente fechada! ??? pic.twitter.com/4mViJ0mpxL ? Grêmio FBPA (@Gremio) April 12, 2024

FICHA TÉCNICA



VASCO X GRÊMIO

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Domingo, 14 de abril de 2024



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP-Fifa)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP-Fifa) e Daniel Luis Marques (SP)



VAR: Daiane Muniz (SP-Fifa)

VASCO: Léo Jardim; João Victor, Maicon, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Sforza e Galdames; Adson, Clayton e Vegetti



Técnico: Ramón Díaz

GRÊMIO: Marchesín (Caíque); João Pedro, Geromel, Kannemann e Cuiabano; Villasanti, Pepê e Franco Cristaldo; Gustavo Nunes, Pavón e Diego Costa



Técnico: Renato Portaluppi