Supercomputador prevê classificação final do Brasileiro; veja cada posição

O supercomputador da Opta, empresa especializada em estatísticas esportivas, fez uma previsão geral antes do Brasileiro. A máquina calculou as probabilidades de título, os riscos de rebaixamento e também projetou a classificação de cada time.

O que aconteceu

O Palmeiras aparece como o favorito ao título, com 40,1% de chance de ficar com a taça. O Alviverde é o atual bicampeão brasileiro e busca o tri consecutivo, que não ocorre desde o São Paulo — que conquistou o feito em 2006, 2007 e 2008.

Atlético-MG, Flamengo e Internacional foram projetados logo atrás, completando o G4. O Galo tem 23,2% de probabilidade de ser campeão; o Rubro-Negro, 15,4%; e o Colorado, 5%.

Os outros dois clubes cotados para terminarem na zona de classificação para a Libertadores são Fluminense e Athletico-PR. São Paulo, Botafogo, Grêmio e Bragantino vêm na sequência.

Supercomputador da Opta calculou previsões do Brasileirão Imagem: Reprodução/Opta - Stats Perform

O Corinthians inicia a segunda parte da tabela, segundo a projeção. O cálculo diz que o Alvinegro paulista começa o campeonato com apenas 1,1% de chance de título, e com 15,1% de possibilidade de cair.

O supercomputador apontou que Vasco da Gama, Bahia, Juventude e Criciúma têm as maiores probabilidades de rebaixamento — com 42%, 42,7%, 43,7% e 46%, respectivamente. Os dois últimos conquistaram o acesso este ano, enquanto Vitória e Atlético-GO, os outros dois times que subiram, conseguirão se manter na elite nacional conforme a previsão.

Como foi feito o cálculo

A Opta estimou a chance de cada time terminar nas 20 posições do campeonato e, a partir disso, calculou as probabilidades de título e rebaixamento. A operação considera duas variáveis: cotações do mercado de apostas e índices do Opta Power Ranking, que são baseadas nas atuações recentes e no histórico dos clubes.

A partir disso, o modelo simulou todos os jogos, considerando a força dos times, milhares de vezes para montar a previsão da tabela final. Os 15,4% de chances de o Flamengo ser campeão, por exemplo, significam que o Rubro-negro terminou na liderança em 1.540 das 10 mil simulações realizadas. No caso do Criciúma, o time ficou em uma das quatro últimas posições em quase metade das vezes.

Classificação projetada e chance de título

Palmeiras: 40,1% Atlético-MG: 23,2% Flamengo: 15,4% Inter: 5,0% Fluminense: 4,4% Athletico-PR: 2,9% São Paulo: 2,3% Botafogo: 1,6% Grêmio: 1,4% Bragantino: 1,3% Corinthians: 1,1% Cuiabá: 0,4% Cruzeiro: 0,3% Fortaleza: 0,2% Atlético-GO: 0,1% Vitória: 0,1% Vasco: 0,1% Bahia: 0,1% Juventude: 0,1% Criciúma: 0,1%

Risco de rebaixamento