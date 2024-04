Stuttgart vence Eintracht Frankfurt e encosta no Bayern de Munique pelo Campeonato Alemão

O Stuttgart venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 0, neste sábado, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado na MHP Arena, os mandantes encostaram no Bayern de Munique, que também venceu seu compromisso.

Os gols do Stuttgart foram marcados por Serhou Guirassy, Deniz Undav e Jamie Leweling, todos no primeiro tempo. Na segunda etapa, coube à equipe administrar o placar diante de um Frankfurt pouco inspirado.

Com o resultado, o Stuttgart chegou aos 63 pontos, na terceira colocação, mesma pontuação que o vice-líder Bayern. O Leverkusen lidera o Alemão, com 76 unidades.

Já o Frankfurt se encontra na sexta posição, com 42 pontos, 14 a menos em relação à zona de classificação para a Liga dos Campeões.

O próximo compromisso do Stuttgart será contra o Werder Bremen, no dia 21 (domingo), fora de casa. Já o Frankfurt encara o Augsburg dois dias antes, como mandante.