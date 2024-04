Sob pressão, Internacional vence Bahia de virada na estreia do Campeonato Brasileiro

Pressionado pela sequência negativa de resultados na temporada, o Internacional venceu o Bahia por 2 a 1 na noite deste sábado, de virada, no Beira-Rio. O Colorado saiu atrás do marcador no segundo tempo, mas empatou logo em seguida e buscou a vitória, garantindo assim seus primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro.

O Bahia abriu o placar com Biel, mas o Inter buscou a virada com gols de Wesley e Fernando. O triunfo é muito importante para o técnico Eduardo Coudet e o grupo de jogadores, que começaram a ser questionados por parte da torcida após a eliminação no Campeonato Gaúcho e o começo ruim de Copa Sul-Americana.

O próximo compromisso do Internacional será na quarta-feira, contra o Palmeiras, na Arena Barueri. Já o Bahia recebe o Fluminense na terça, na Arena Fonte Nova, também pela liga nacional.

O jogo

O primeiro tempo foi de poucas emoções no Beira-Rio, com a posse de bola equilibrada entre as equipes. O Internacional teve sua melhor chance aos 23 minutos, com Borré, que finalizou praticamente dentro da pequena área para defesa de Marcos Felipe.

Já o Bahia respondeu aos 27, com Jean Lucas, que partiu da esquerda para dentro e, após receber passe de Santiago Arias, chutou para grande intervenção de Sergio Rochet.

Segundo tempo

O Inter começou melhor a segunda etapa, recuperando bolas no campo de ataque e aproveitando vacilos defensivos do Bahia. Aos 15 minutos, Borré teve mais uma grande chance, cabeceando sozinho após cobrança de escanteio.

Quando o Internacional intensificava a pressão e parecia estar perto do gol, quem abriu o placar foi o Bahia. Aos 25 minutos, Biel recebeu passe de Jean Lucas, fintou Bustos, e venceu o goleiro Rochet.

O Inter, porém, empatou logo em seguida, com Wesley. O atacante aproveitou cobrança lateral, se antecipou da defesa do Tricolor, e finalizou no meio das pernas de Marcos Felipe.

O Colorado seguiu em cima do Bahia e conseguiu a virada aos 39 minutos, com Fernando, que subiu mais que toda a defesa visitante em cobrança de escanteio, e finalizou para o fundo das redes.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL 2 X 1 BAHIA

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 13 de abril de 2024, sábado



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa)



Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior e Luis Carlos de Franca Costa



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral



Público total: 22.000



Cartões amarelos: Maurício, Fernando, Lucas Alario e Bruno Henrique (Internacional); Jean Lucas e Everaldo (Bahia)

Gols: Biel, aos 25 do 2ºT (Bahia); Wesley, aos 27, e Fernando, aos 39 do 2ºT (Internacional)

Internacional: Rochet; Bustos, Fernando, Vitão e Renê; Thiago Maia (Mercado), Bruno Gomes (Bruno Henrique), Maurício (Gustavo Prado) e Wanderson (Alario); Rafael Borré e Lucca (Wesley)



Técnico: Eduardo Coudet

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Kanu, Cuesta e Juba; Rezende, Caio Alexandre (Biel) e Everton Ribeiro (Carlos de Pena); Jean Lucas, Thaciano (Everaldo) e Óscar Estupiñán (Cauly)



Técnico: Rogério Ceni