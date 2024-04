Sesi Bauru e Campinas abrem vantagem na semifinal da Superliga masculina

Sesi Bauru e Vôlei Renata Campinas saíram em vantagem na briga por uma vaga na decisão da Superliga masculina de vôlei. Neste sábado, as equipes abriram o playoff semifinal contra, respectivamente, Joinville e Vedacit Guarulhos com vitórias emocionantes e agora necessitam de apenas mais um resultado positivo para carimbar a classificação.

Na Arena Paulo Skaf, uma verdadeira batalha em quadra. O Sesi Bauru sofreu para superar o Joinville por 3 sets a 2, parciais de 25-23, 21-25, 33-35, 25-22 e 15-13.

O jogo teve uma atuação fantástica do oposto Darlan. Decisivo nos ataques, ele terminou o jogo com 48 pontos, a maior pontuação de um atleta na história da Superliga masculina.

Já na Farmaconde Arena, em São José dos Campos, o Vôlei Renata também precisou no tie-break diante do Vedacit Guarulhos. O Campinas ganhou com parciais de 25-22, 23-25, 17-25, 25-17 e 15-10.

As semifinais da Superliga seguem na quinta-feira. Às 18h30, o Joinville recebe o Sesi Bauru, enquanto o Guarulhos visita o Campinas.