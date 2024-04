Craques campeões brasileiros palpitam: quem leva a taça em 2024?

O Campeonato Brasileiro começa hoje e o UOL ouviu um time com 11 campeões para saber quem leva a melhor em 2024. Segundo a visão de quem esteve dentro das quatro linhas, há um favorito destacado e outros dois que correm por fora. Veja as previsões dessa seleção de craques.

O favorito é o Palmeiras, por tudo o que tem feito nos últimos anos Alex, campeão pelo Cruzeiro em 2003

Eu acho que a equipe do Palmeiras está bem preparada, é uma equipe que vem com trabalho há uns três anos, o mesmo treinador, praticamente os mesmos jogadores e poucas mudanças. Então, eu apostaria no Palmeiras, colocaria minhas fichas no Palmeiras Mauro Galvão, campeão por Inter (79), Grêmio (96) e Vasco (97 e 2000)

O favorito é o Flamengo, que financeiramente está muito forte. O Flamengo é um sério candidato pra mim, vem esse ano para complicar Dagoberto, campeão por Athletico (01), São Paulo (2007 e 2008) e Cruzeiro (2013 e 2014)

Quem ganha é difícil falar. Esse campeonato vai ser um dos mais difíceis que o Brasileirão vai ter. Tem o Atlético Mineiro, tem os dois que nos últimos anos estão ganhando tudo, Palmeiras e Flamengo. Flamengo é um time bem forte, Palmeiras é um time bem montado, agora cravar um vencedor é muito difícil Junior Baiano, campeão por Flamengo (92) e Vasco (2000)

Eu acredito que o Galo vai ser campeão, pelo time que tem, pela estrutura e tudo mais. Gosto muito de ver essa dupla Paulinho e Hulk jogando, estão fazendo ótimos jogos, eu gosto muito Donizete Pantera, campeão pelo Botafogo (95)

Eu não posso falar isso. Imagina o que aconteceu no ano passado, o Botafogo tinha a taça na mão e perdeu. O Palmeiras, que não tinha a taça na mão, ganhou. É o campeonato mais difícil do mundo. Me reservo ao direito de não opinar quem será o campeão Romerito, campeão pelo Fluminense (84)

Quem ganha o Brasileiro é o Palmeiras. Eu entendo que o time é cascudo, um time pronto e que é acostumado a ganhar. Vem provando isso ao longo dos anos Edu Dracena, campeão pelo Cruzeiro (2003), Corinthians (2015) e Palmeiras (2016 e 2018)

Para não ficar em cima do muro, dentre os mais qualificados tecnicamente e estruturalmente são Palmeiras , Flamengo e o Galo. Esse ano vou apostar no Galo, vejo que está no momento de crescimento. Apenas um palpite e usando um pouco o coração também Marcelo Oliveira, técnico campeão pelo Cruzeiro (2013 e 2014)

Para mim e para a torcida é o Athlético. Estamos em um ano especial do clube, é o ano do centenário. O Athlético vem investindo em contratações, ainda esperamos que possam chegar algumas peças. Também tem a contratação do Cuca, um treinador vencedor e que tem a cara do clube Cocito, campeão pelo Atlhetico (2001)

O Palmeiras tem maior chance de levar o título. O Palmeiras tem uma filosofia de jogo muito forte com a posse de bola, atacando os espaços, e dificilmente essa equipe sucumbe. Ano passado o Botafogo abriu 13 pontos e o Palmeiras foi buscar Ronaldo, campeão pelo Bahia (88)

Para mim é o Flamengo. Pelo plantel que tem, pelas reposições. O Flamengo não é só um time, é um plantel forte, sai um jogador e entra outro do mesmo nível. Essa reposição é muito importante. Em um campeonato com 38 rodadas, o Flamengo é o favorito Paulo Roberto, campeão pelo Grêmio (81)

Ranking dos palpites

Palmeiras: 4

Flamengo: 2

Atlético MG: 2

Athlético PR: 1

Sem palpites: 2