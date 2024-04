Ryan Reynolds se emociona com novo acesso do Wrexham: 'viagem incrível'

A estrela de Hollywood Ryan Reynolds publicou nas redes sociais a sua reação de desespero e, ao mesmo tempo, de alívio com o novo acesso do Wrexham da quarta para a terceira divisão do Campeonato Inglês.

O que aconteceu

Reynolds é co-proprietário do clube com Rob McElhenney e ambos foram surpreendidos com a vitória por 6 a 0 sobre Forest Green Rovers. Após o apito, os atores se abraçam com expressão de alívio.

Nas imagens publicadas pelo astro é possível ouvir o momento em que o apito final é entoado. A torcida invadiu o campo para comemorar com os jogadores.

A dupla comprou a equipe em 2021 por £2 milhões (aproximadamente R$ 12 milhões na cotação atual).

"Há alguns anos, se me tivesses dito que estaria chorando de alegria por uma partida de futebol acontecendo no Norte de Gales eu não acreditaria. Parabéns ao Wrexham e ao meu co-presidente. Esta é a viagem das nossas vidas", escreveu o ator em seu perfil no Instagram.

O time do País de Gales ocupa agora a segunda posição da tabela, oito pontos à frente do quarto colocado, com mais seis a serem disputados até o fim da temporada.

É a primeira vez em seus 159 anos de história que o Wrexham tem dois acessos consecutivos. O time volta à terceira divisão após 19 anos.