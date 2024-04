Messi faz pintura de fora da área em jogo do Inter Miami na MLS; veja

Lionel Messi fez um lindo gol pelo Inter Miami hoje (13), no duelo contra o Sporting Kansas City, pela MLS - o principal torneio de futebol norte-americano.

O que aconteceu

Golaço deu vantagem ao Inter Miami. O lance aconteceu aos cinco minutos do segundo tempo, quando a partida estava empatada em 1 a 1, no Arrowhead Stadium, em Kansas City.

Espaço para Messi e finalização perfeita. O meia argentino recebeu um pouco antes da meia lua, com tempo para pensar e sem marcadores colados. Ele conduziu a bola apenas o suficiente para ajeitar o chute, que encobriu o goleiro e acertou o ângulo.

Luis Suárez também marcou na partida. Depois do gol de Messi, o Sporting Kansas City voltou a empatar, mas o Pistolero fez o terceiro, para garantir a vitória fora de casa por 3 a 2 à equipe da Flórida.

Recuperação após queda na Liga dos Campeões da Concacaf. Este foi o primeiro jogo do Inter Miami após a eliminação na competição continental diante do Monterrey (MEX). O torneio garante a última vaga da Concacaf no Mundial de Clubes de 2025, que terá sede nos EUA, e contará com 32 equipes.