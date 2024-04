Herói do jogo, Fernando valoriza vitória do Internacional contra o Bahia: "Estamos trabalhando bastante"

O volante Fernando valorizou a vitória do Internacional contra o Bahia por 2 a 1, neste sábado, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. O experiente jogador, que fez o gol do triunfo do Colorado, reconheceu que a equipe vinha sofrendo forte pressão da torcida, mas conseguiu dar uma resposta.

"Contente, vitória muito importante, a gente veio de uma semana de muita pressão, torcida cobrando bastante. Mas nós estamos trabalhando bastante, queremos fazer uma grande temporada. Sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito complicado, são muitas equipes competitivas, mas vamos fazer nosso trabalho e, pouco a pouco, vamos chegar a onde queremos", comentou Fernando ao Premiere.

O camisa 5 começou a partida como zagueiro, mas foi realocado para sua posição de origem na segunda etapa. O atleta destacou que faz o possível para ajudar o Colorado, independentemente da posição.

"A gente faz o que pode, tentamos ajudar da melhor maneira. O treinador me colocou como zagueiro, tentei ajudar da melhor forma possível, depois como volante, e tive a felicidade de fazer o gol que garantiu a vitória", acrescentou.

Com a vitória, o Inter conquistou seus primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe visita o Palmeiras, na próxima quarta-feira, na Arena Barueri.